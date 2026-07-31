Care sunt orele exacte stabilite prin lege, ce nivel de decibeli e permis. Ce pățești dacă nu le respecți?

Muzica dată tare după miezul nopții, bormașina folosită în weekend la primele ore ale dimineții, petrecerile care se termină când vecinii trebuie să se trezească pentru serviciu sau copiii nu pot dormi. Sunt situații frecvente în blocurile din România, iar întrebarea care apare cel mai des este când devine zgomotul o încălcare a legii și ce poate face un locatar deranjat?

Mulți cred că singurele ore în care trebuie păstrată liniștea sunt cele de noapte, însă legislația stabilește și un interval de odihnă în timpul zilei. În plus, contrar unei idei răspândite, nu există o regulă simplă de tipul „până la X decibeli este permis, peste X decibeli se dă amendă”. În cazul vecinilor gălăgioși contează în primul rând tulburarea liniștii locatarilor și intensitatea zgomotului raportată la situație.

Care sunt orele de liniște în România

Potrivit Legii nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, liniștea locatarilor trebuie respectată în intervalele:

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22:00 – 08:00

13:00 – 14:00

În aceste perioade sunt interzise zgomotele puternice, muzica la volum ridicat, strigătele, larma sau folosirea unor aparate care deranjează locatarii. Regula se aplică în locuințe, în imobile cu destinație de locuință și în zonele apropiate acestora. Așadar, o petrecere începută la ora 20:00 poate deveni problematică după ora 22:00 dacă muzica și zgomotul afectează vecinii.

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Există un număr maxim de decibeli permis în apartament

Răspunsul este mai complicat. Legea 61/1991 nu stabilește un prag universal de decibeli pentru vecinii care dau muzica tare. Nu există o valoare de tipul „50 dB este legal, 51 dB este amendă”.

Poliția poate interveni atunci când constată că zgomotul produs tulbură liniștea locatarilor. Practic, contează natura zgomotului, ora la care se produce, durata și impactul asupra celor din jur. Există reglementări privind nivelurile de zgomot ambiental și indicatori măsurați în decibeli, însă acestea sunt folosite în special pentru evaluarea poluării fonice din mediul urban, nu pentru a stabili automat dacă un vecin care ascultă muzică a încălcat legea.

Cât este amenda pentru vecinii gălăgioși

Pentru tulburarea liniștii locatarilor în intervalele 22:00-08:00 și 13:00-14:00, sancțiunile pot ajunge la amenzi cuprinse între 500 și 1.500 de lei. În cazul repetării faptei într-un interval scurt după constatarea unei prime încălcări, amenzile pot fi mai mari, ajungând până la 3.000 de lei, conform prevederilor Legii 61/1991.

Pentru petrecerile private organizate în apropierea locuințelor, cu muzică sau aparatură audio la un nivel care deranjează locuitorii, legea prevede, de asemenea, sancțiuni.

Poate fi amendat vecinul dacă face gălăgie ziua