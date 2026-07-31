Care sunt orele exacte stabilite prin lege, ce nivel de decibeli e permis. Ce pățești dacă nu le respecți?
Muzica dată tare după miezul nopții, bormașina folosită în weekend la primele ore ale dimineții, petrecerile care se termină când vecinii trebuie să se trezească pentru serviciu sau copiii nu pot dormi. Sunt situații frecvente în blocurile din România, iar întrebarea care apare cel mai des este când devine zgomotul o încălcare a legii și ce poate face un locatar deranjat?
Mulți cred că singurele ore în care trebuie păstrată liniștea sunt cele de noapte, însă legislația stabilește și un interval de odihnă în timpul zilei. În plus, contrar unei idei răspândite, nu există o regulă simplă de tipul „până la X decibeli este permis, peste X decibeli se dă amendă”. În cazul vecinilor gălăgioși contează în primul rând tulburarea liniștii locatarilor și intensitatea zgomotului raportată la situație.
Care sunt orele de liniște în România
Potrivit Legii nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, liniștea locatarilor trebuie respectată în intervalele:
- 22:00 – 08:00
- 13:00 – 14:00
În aceste perioade sunt interzise zgomotele puternice, muzica la volum ridicat, strigătele, larma sau folosirea unor aparate care deranjează locatarii. Regula se aplică în locuințe, în imobile cu destinație de locuință și în zonele apropiate acestora. Așadar, o petrecere începută la ora 20:00 poate deveni problematică după ora 22:00 dacă muzica și zgomotul afectează vecinii.
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Există un număr maxim de decibeli permis în apartament
Răspunsul este mai complicat. Legea 61/1991 nu stabilește un prag universal de decibeli pentru vecinii care dau muzica tare. Nu există o valoare de tipul „50 dB este legal, 51 dB este amendă”.
Poliția poate interveni atunci când constată că zgomotul produs tulbură liniștea locatarilor. Practic, contează natura zgomotului, ora la care se produce, durata și impactul asupra celor din jur. Există reglementări privind nivelurile de zgomot ambiental și indicatori măsurați în decibeli, însă acestea sunt folosite în special pentru evaluarea poluării fonice din mediul urban, nu pentru a stabili automat dacă un vecin care ascultă muzică a încălcat legea.
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Cât este amenda pentru vecinii gălăgioși
Pentru tulburarea liniștii locatarilor în intervalele 22:00-08:00 și 13:00-14:00, sancțiunile pot ajunge la amenzi cuprinse între 500 și 1.500 de lei. În cazul repetării faptei într-un interval scurt după constatarea unei prime încălcări, amenzile pot fi mai mari, ajungând până la 3.000 de lei, conform prevederilor Legii 61/1991.
Pentru petrecerile private organizate în apropierea locuințelor, cu muzică sau aparatură audio la un nivel care deranjează locuitorii, legea prevede, de asemenea, sancțiuni.
Poate fi amendat vecinul dacă face gălăgie ziua
Există o confuzie frecventă potrivit căreia, în afara orelor de liniște, fiecare persoană poate face orice fel de zgomot. Nu este adevărat. Legea sancționează și tulburarea fără drept a liniștii locuitorilor prin zgomote, strigăte sau larmă, chiar dacă nu este vorba despre intervalul 22:00-08:00 sau 13:00-14:00. Diferența este că în orele de liniște situația este tratată mai strict.
De exemplu, o renovare obișnuită făcută la o oră rezonabilă poate fi acceptată, însă o petrecere cu muzica la maximum, care afectează întregul bloc, poate atrage sancțiuni.
Ce faci dacă ai un vecin care dă muzica tare
Primul pas recomandat este încercarea unei discuții directe, dacă situația permite. Uneori, vecinii nu conștientizează cât de mult se propagă sunetul prin pereți. Dacă problema persistă, poți apela la poliție. Este important să precizezi clar:
- adresa unde are loc deranjul;
- apartamentul sau zona din care provine zgomotul, dacă este cunoscută;
- intervalul orar;
- tipul zgomotului: muzică, petrecere, strigăte, bormașină etc.
Echipajul venit la fața locului poate constata situația și poate aplica sancțiuni dacă sunt întrunite condițiile legale.
Poți chema poliția pentru o petrecere în bloc
Nu contează dacă este vorba despre o aniversare, o petrecere de familie sau orice alt eveniment privat. Faptul că este o ocazie specială nu elimină obligația de a respecta dreptul celorlalți locatari la odihnă.
O petrecere ocazională, cu un nivel rezonabil de zgomot și în limitele bunului-simț, este diferită de o situație în care muzica se aude prin tot blocul până dimineața.
Bormașina, aspiratorul și mutatul mobilei
Nu orice zgomot produs într-un apartament reprezintă o încălcare a legii. Activitățile normale de întreținere a locuinței sunt permise, însă trebuie ținut cont de orele de odihnă și de regulile stabilite prin regulamentul asociației de proprietari.
Folosirea bormașinii la ora 7 dimineața într-o zi de weekend poate genera conflicte, chiar dacă persoana consideră că „nu face decât renovări”. La fel, mutarea mobilei sau lucrările zgomotoase prelungite pot deveni o problemă dacă afectează constant vecinii.
Ce dovezi pot ajuta într-o reclamație
Dacă problema este repetată, este util să notezi data și ora fiecărui incident, durata zgomotului, tipul acestuia, eventuali martori.
Înregistrările audio făcute cu telefonul pot demonstra existența unui zgomot, dar nu înlocuiesc constatarea autorităților și nu indică întotdeauna corect nivelul real de decibeli.
Asociațiile de proprietari pot avea reguli interne privind folosirea spațiilor comune, lucrările în apartamente sau comportamentul locatarilor. Aceste reguli nu pot contrazice legea, dar pot stabili un cadru mai clar pentru conviețuirea în bloc.
Dreptul la liniște nu înseamnă liniște absolută
Viața la bloc presupune inevitabil zgomote. Sunt copii care aleargă, vecini care gătesc, uși care se închid sau mici lucrări de întreținere. Problema apare atunci când zgomotul depășește ceea ce poate fi considerat normal pentru traiul într-o comunitate și afectează constant odihna sau viața de zi cu zi a celorlalți.
Înainte de o ceartă pe scară, legea oferă instrumente pentru rezolvarea situațiilor. Iar un principiu rămâne valabil: într-un bloc, pereții sunt comuni, iar respectul pentru liniștea celuilalt face parte din regulile de bază ale conviețuirii.