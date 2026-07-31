Puştiul Carlos Espi, noul pariu al lui Jose Mourinho la Real Madrid

După ce a adus fotbalişti precum Denzel Dumfries, Marc Cucurella, Bernardo Silva sau Ibrahima Konate, Real Madrid a dat o nouă lovitură pe piaţa transferurilor, reuşind să-şi asigure şi serviciile tânărului atacant spaniol Carlos Espi.

Solicitat în mod expres tocmai de antrenorul portughez Jose Mourinho, Espi a semnat un contract pe cinci ani cu Real Madrid, după ce "galacticii" i-au plătit clauza de reziliere a contractului pe care îl avea cu Levante. Cedat pentru 25 de milioane de euro, Espi a devenit cel mai scump fotbalist vândut vreodată de gruparea antrenată în acest moment de Luis Castro.

Espi, care abia a împlinit 21 de ani, a atras atenţia graţie evoluţiilor excelente din sezonul 2025-2026, când a marcat 13 goluri în 27 de meciuri jucate pentru Levante. Tânărul fotbalist a fost dorit şi de rivalii de la FC Barcelona, fiind văzut drept înlocuitorul perfect pentru Robert Lewandowski, însă cei de la Real Madrid s-au mişcat mai rapid şi au obţinut semnătura fotbalistului.

Şi, deşi Real Madrid a investit, deja, 100 de milioane de euro în transferurile efectuate în această vară, "galacticii" sunt departe de a încheia campania de mercato, fiind pregătiţi să "spargă banca" pentru a-i pune la dispoziţie lui Mourinho şi un mijlocaş defensiv de top, principala ţintă fiind nimeni altul decât Rodri, starul lui Manchester City.