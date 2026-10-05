Cine sunt membrii echipajului
Echipajul este format din 10 azeri si 3 indieni.
Incident grav şi operațiune de salvare contracronometru în Marea Neagră. O navă turcească încărcată cu cereale a luat foc, după ce a fost lovită de drone, în apropierea platformei Pescăruș, operată de Petrom. Alarma s-a dat aproape de ora 11:00, iar autoritățile navale române s-au mobilizat rapid și au trimis mai multe nave de salvare și un elicopter în căutarea echipajului. 2 persoane au murit, iar 11 membri ai echipajului au fost salvați, dintre care 3 răniţi. Vasul plecase din portul ucrainean Ismail și se îndrepta spre Italia. Incidentul vine într-un moment dificil pentru Ucraina căreia îi este tot mai greu să-și exporte cerealele în lume.
Echipajul este format din 10 azeri si 3 indieni.
Cei trei răniți sunt 2 azeri și 1 indian, cu vârste cuprinse între 22 și 50 de ani. Au fost aduși la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Toți prezintă politraumatisme, sunt conștienți, stabili și cooperanți. În prezent, sunt în curs de investigații.
Din 2023 până în prezent, 11 nave au fost lovite în zona economică exclusivă și alte 4 în zona platformelor, iar incidentul de astăzi este cel mai aproape.
Ucraina a întâmpinat dificultăți mari în aceată vară să-și exporte cerealele prin Marea Neagră din cauza intensificării atacurilor rusești cu drone asupra navelor comerciale.
Rusia a refuzat să accepte un armistițiu pe mare, impunând de facto o blocadă pentru exporturile ucrainene de cereale.
Azi, prețul grâului era în creștere pe bursa europeană cu 1,05% față de ședința precedentă.
În acest context, Politico a dezvăluit ieri că Polonia și România au refuzat să asigure tranzitul pentru exportul cerealelor ucrainene prin țările lor.
Ministrul Agriculturii, Tanczos Barna, a declarat pentru sursa citată că excedentul de cereale ucrainene, combinat cu nivelul scăzut al Dunării, suprasolicită deja porturile României, ceea ce îi împiedică pe fermierii români să își valorifice propria producție.
"Interesele fermierilor noștri rămân o prioritate", a spus acesta.
Ministrul Agriculturii din Ucraina, Taras Vîsoțki, s-a dus săptămâna trecută la Bruxelles ca să facă un apel direct către omologii săi din Uniunea Europeană. Potrivit acestuia, mai puțin de jumătate din exporturi pot fi transportate prin rute feroviare, rutiere și fluviale.
Dacă blocada va continua, 35 de milioane de tone de cereale ar putea rămâne blocate în Ucraina în acest an.
Tanczos Barna a transmis că România încearcă să își optimizeze logistica și că, luna trecută, Bucureștiul a semnat un memorandum de înțelegere cu Kievul pentru simplificarea trecerii frontierei și consolidarea legăturilor feroviare.
"Dar toată lumea știe că nu putem dubla numărul trenurilor, nu putem dubla capacitatea drumurilor, a căilor ferate și a porturilor", a avertizat el.
Polonia a anunțat că "nu intenționează să facă nicio modificare care să ducă la creșterea tranzitului produselor agricole ucrainene".
Potrivit unor surse Observator, la bordul navei se aflau cetățeni indieni și azeri.
Răniții urmează să ajungă în port cu elicopterul, în timp ce ceilalți supraviețuitori sunt transportați cu o navă a Gărzii de Coastă. Unul dintre cei doi morți se afla în barca de salvare, iar al doilea urmează să fie recuperat din nava lovită.
Potrivit informaţiilor Observator, este vorba de 2 morți și 11 marinari recuperați, dintre care 3 răniţi.
"Structurile Ministerului Afacerilor Interne desfășoară o misiune complexă pentru salvarea echipajului unei nave care s-a scufundat în Marea Neagră. Unsprezece membri ai echipajului au fost salvați. De asemenea, au fost identificate și două persoane decedate. Elicopterul din cadrul Inspectoratului General de Aviație a preluat, prin troliere, persoanele rănite în vederea acordării asistenței medicale de urgență. Misiunea este în dinamică, navele Gărzii de Coastă și elicopterul Inspectoratului General de Aviație desfășurând activități specifice.
În data de 05.10.2026, în jurul orei 11:00, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost informați de către MRCC Constanța cu privire la faptul că la bordul unei nave comerciale, aflată în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 30 de mile marine sud de localitatea Sfântul Gheorghe, s-a produs un incendiu. MRCC Constanța a declanșat o operațiune de căutare și salvare a persoanelor aflate în pericol pe mare, nava Gărzii de Coastă fiind desemnată coordonator la fața locului al activităților de căutare și salvare. Polițiștii de frontieră, împreună cu colegii din cadrul Inspectoratului General de Aviație, au acționat imediat pentru căutarea și salvarea membrilor echipajului" a transmis MAI.
Potrivit informaţiilor Observator, nava ar fi fost atacată de 4 drone, dintre care 2 maritime şi două aeriene.
Nava Royad Mammadov are o vechime de aproximativ 20 de ani și este operată de o companie turcească, deși navighează sub pavilionul statului Saint Kitts și Nevis. Vasul se îndrepta spre portul Ravenna, din Italia, unde urma să ajungă pe 12 octombrie. Potrivit site-ului de monitorizare a traficului naval VesselFinder, ultima escală a navei a fost în portul Izmail, din Ucraina, pe 18 septembrie
Nava este destinată comerţului vrac cu cereale. Federația Saint Kitts și Nevis este o țară insulară care se întinde pe două insule din arhipelagul Antilele Mici, între Marea Caraibelor și Oceanul Atlantic. Este cel mai mic stat de pe continentele americane atât din punct de vedere al suprafeței cât și al populației.
Conform sursei citate, în jurul orei 11:00, Autoritatea Navală Română, prin Serviciul MRCC Constanţa (Maritime Rescue Coordination Centre), a fost alertată în legătură cu un incident maritim grav, petrecut în afara apelor teritoriale ale României.
MRCC Constanţa a solicitat intervenţia Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) şi mobilizarea navelor de salvare.
"Au fost mobilizate mai multe unităţi de intervenţie, printre care nava 'SAR APOLLO' (plecată din Sulina) şi 'SAR ARTEMIS' (plecată din Dana 72). De asemenea, a fost solicitată şi intervenţia navei 'SAR ARES'", reiese din comunicatul transmis de ANR.
Potrivit ANR, din primele informații, comandantul navei este rănit, iar 13 membrii ai echipajului sunt dispăruți.
Deocamdată, autorităţile nu au confirmat oficial natura incidentului şi nu există informaţii certe despre eventuale pagube sau victime.
Operaţiunea de intervenţie este în desfăşurare. Către navă ar fi plecat și un elicopter de la IGAV la locul incendiului. Acesta s-ar fi întâmplat în afara apelor teritoriale ale României.
Reporter senior la Observator Antena 1. 15 ani de experienţă în jurnalism, în toate domeniile ➜