Ucraina nu-şi mai poate exporta cerealele prin Marea Neagră. România și Polonia refuză să ajute mai mult

Ucraina a întâmpinat dificultăți mari în aceată vară să-și exporte cerealele prin Marea Neagră din cauza intensificării atacurilor rusești cu drone asupra navelor comerciale.

Rusia a refuzat să accepte un armistițiu pe mare, impunând de facto o blocadă pentru exporturile ucrainene de cereale.

Azi, prețul grâului era în creștere pe bursa europeană cu 1,05% față de ședința precedentă.

În acest context, Politico a dezvăluit ieri că Polonia și România au refuzat să asigure tranzitul pentru exportul cerealelor ucrainene prin țările lor.

Ministrul Agriculturii, Tanczos Barna, a declarat pentru sursa citată că excedentul de cereale ucrainene, combinat cu nivelul scăzut al Dunării, suprasolicită deja porturile României, ceea ce îi împiedică pe fermierii români să își valorifice propria producție.

"Interesele fermierilor noștri rămân o prioritate", a spus acesta.

Ministrul Agriculturii din Ucraina, Taras Vîsoțki, s-a dus săptămâna trecută la Bruxelles ca să facă un apel direct către omologii săi din Uniunea Europeană. Potrivit acestuia, mai puțin de jumătate din exporturi pot fi transportate prin rute feroviare, rutiere și fluviale.

Dacă blocada va continua, 35 de milioane de tone de cereale ar putea rămâne blocate în Ucraina în acest an.

Tanczos Barna a transmis că România încearcă să își optimizeze logistica și că, luna trecută, Bucureștiul a semnat un memorandum de înțelegere cu Kievul pentru simplificarea trecerii frontierei și consolidarea legăturilor feroviare.

"Dar toată lumea știe că nu putem dubla numărul trenurilor, nu putem dubla capacitatea drumurilor, a căilor ferate și a porturilor", a avertizat el.

Polonia a anunțat că "nu intenționează să facă nicio modificare care să ducă la creșterea tranzitului produselor agricole ucrainene".