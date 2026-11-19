"Să ne ferească Dumnezeu de astfel de preteni", este reacţia lui Donald Tusk, premierul Poloniei, referindu-se la apropierea dintre preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus, Vladimir Putin, pe care republicanul l-a numit "prieten".

Reacţia lui Tusk vine după ce Trump s-a întâlnit joi cu Putin pe marginea summitului APEC din China, cu puţin timp înainte de summitul trilateral cu Xi Jinping, şi l-a numit "prieten" la intrarea în sala în care a avut loc reuniunea.

La rândul său, ministrul de externe polonez, Radoslaw Sikorski, a declarat că imaginea celor doi care îşi strâng mâinile "provoacă o oarecare nelinişte", potrivit agenţiei de ştiri PAP, citată de EFE.

"Se pune întrebarea: de cine este mai apropiat? De Putin sau de preşedintele (polonez) Karol Nawrocki?", a adăugat el. "Ne întrebăm de cine este Trump mai apropiat, Putin sau preşedintele nostru şi ce prieten ar alege dacă ar apărea o astfel de situaţie", a subliniat el.

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Diplomatul polonez declarase anterior, tot pe platforma X, că, în ciuda interesului comercial sugerat de preşedintele american, Europa rămâne neclintită alături de "victima agresiunii ruseşti", referindu-se la Ucraina.

Acest episod evidenţiază diviziunile interne de la Varşovia, unde preşedintele Karol Nawrocki afişează o relaţie personală strânsă cu Trump pentru a consolida securitatea naţională şi a apăra proiectul unei baze militare americane.

Nawrocki a avut mai multe întâlniri directe cu republicanul la Casa Albă şi la Davos, iar în iunie i-a oferit lui Trump, cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a republicanului, un fotoliu exclusivist realizat de un prestigios meşteşugar polonez, decorat cu chihlimbar şi simboluri americane.