Cea mai cunoscută cabană din ţară, Babele, devine hotel de lux cu SPA de patru stele. Clădirea-simbol din munţii Bucegi a fost cumpărată de o companie din Dubai în spatele căreia se află trei români. Noii proprietari promit condiţii ca în hotelurile din Alpii Elveţieni. Lucrările vor fi gata abia peste trei ani.

Cea mai accesibilă cabană de mare altitudine a primit sute de mii de turişti din 1937 încoace când a fost inaugurată. Trei antreprenori români în domeniul IT cu sediul în Dubai au cumpărat-o cu un milion şi jumătate de euro. Vor să o transforme în hotel de patru stele, cu restaurant rafinat şi centru spa. Alte puncte de atracţie vor fi intrare încadrată de o arcadă spectaculoasă şi terasa cu vedere panoramică asupra Bucegilor. "Cabana Babele nu este doar o clădire, un simbol al turismului montan românesc. Este un proiect complex, mai ales din cauza amplasamentului, dar şi a perioadelor limitate la care se poate lucra la această altitudine. Nu vrem ca cei care ne intră pe uşă se se uite de două ori la nota de plată, vrem să fie un loc primitor", a declarat Iulian Florea, proprietar cabană.

Cabana Babele este acum un fel de muzeu

Montaniarzii se tem că vechea cabană îşi va pierde farmecul, dar autorităţile locale au dat autorizaţia de renovare fără rezerve. "În momentul în care să plăteşte impozitul, se crează locuri de muncă, eu cred că este un beneficiu şi pentru comunitatea noastră şi nu vedem o clădire care pe zi ce trece se degradează", a declarat Laurențiu Moraru, primar Moroeni. Legendarul punct de întâlnire al pasionaţilor de drumeţii a fost ridicat după planurile arhitectului Octav Doicescu, care a proiectat şi Opera Română. Cabana Babele a fost inaugurată pe 1 noimebrie 1937, aici, la 2206 metri altitudine în imediata apropiere a babelor şi Sfinxului. A mai durat 41 de ani până ca în acest loc să ajungă instalaţia de telecabină.

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În toţi aceşti ani s-au adunat kilometri de poveşti. Cabana Babele este acum un fel de muzeu. Fostul proprietar şi cabanier a întâmpinat turiştii la Babele peste 20 de ani. Afacerea a început să se clatine, însă, în timpul pandemiei de COVID-19. "Ce se întâmplă pe munte sunt poveşti frumoase, cu oameni frumoşi, cu personalităţi, cu vedete. Ne-au călcat pragul foarte multe persoane cunoscute, totul a culminat cu vizita lui Gerard Butler care a mâncat aici la noi. Interacţiune umană totală, între noi, ca proprietari şi oamenii care veneau din toată Europa, chitară, dans, poveşti. De toate", a declarat Costel Jugănaru, fost cabanier și proprietar. Noii proprietari vor să păstreze o parte din istoria locului. Fac apel la turiştii care au trecut pe la Cabana Babele să trimită fotografii sau obiecte care îi leagă de ea ca să le folosească la renovare.