Descoperire șocantă, în această dimineață, pe șoseaua Mihai Bravu din Capitală! Vă avertizez, informaţiile care urmează vă pot afecta emoţional. O adolescentă de 17 ani a fost găsită fără suflare, pe asfalt, după ce ar fi zăcut acolo zeci de minute, fără ca nimeni să intervină. Când un trecător a observat-o și a sunat la 112, tânăra era deja moartă.

Incident bizar în această dimineaţă. O adolescentă de 17 ani a fost călcată mortal de o maşină de gunoi în timp ce se ducea la şcoală. Şoferul a plecat de la locul accidentului fără să ştie că a lovit pe cineva.

Adolescenta a fost lovită în timp ce mergea spre liceu şi a rămas pe caldarâm zeci de minute fără ca nimeni să intervină. Ulterior, a fost zărită de un trecător care a dat alarma. Din păcate, medicii sosiţi la faţa locului nu au mai putut face nimic pentru ea.

Şoferul maşinii de gunoi, un tânăr de 26 de ani, susţine că nu şi-a dat seama că a lovit pe cineva, din acest motiv a plecat de la locul faptei. A fost testat pentru droguri şi alcool, dar rezultatele au fost negative.

Articolul continuă după reclamă

Ce spun poliţiştii

La data de 19 noiembrie a.c., în jurul orei 07:40, Brigada Rutieră a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la prezența unei tinere, aflată în stare de inconștiență, pe partea carosabilă a Șoselei Mihai Bravu.

Polițiștii Brigăzii Rutiere s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind identificată o tânără, în vârstă de 17 ani.

La fața locului s-a deplasat și un echipaj medical, care, din păcate, a declarat decesul tinerei.

În prezent, sunt desfășurate activități pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment, polițiștii efectuând toate demersurile necesare în vederea clarificării situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun.