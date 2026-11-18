Diferenţa dintre magnitudinea seismului de miercuri dimineaţa afişată în notificările sistemului Android Earthquake Alerts al Google, de 6,5, şi valorile estimate de INCDFP, poate fi explicată prin faptul că cele două sisteme utilizează tehnologii, surse de date şi metode de calcul diferite, a precizat Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Astfel, Sistemul Android Earthquake Alerts utilizează accelerometrele integrate în telefoanele mobile pentru a identifica mişcări care pot fi asociate unui cutremur. Datele colectate de la mai multe telefoane mobile sunt procesate automat pentru detectarea evenimentului seismic şi estimarea rapidă a parametrilor acestuia. Accelerometrele instalate pe aceste dispozitive sunt mai puţin performante decât echipamentele de monitorizare ale INDCFP.

Explicaţiile seismologilor

INCDFP utilizează datele înregistrate de staţiile din Reţeaua Seismică Naţională pentru a determina parametrii cutremurelor prin metode seismologice specifice. Primele estimări sunt obţinute automat de la un anumit număr de staţii, într-un interval foarte scurt, iar, ulterior, acestea sunt revizuite şi analizate manual de către specialişti, pe baza datelor primite de la toate staţiile seismice care au înregistrat evenimentul seismic, au explicat reprezentanţii Institutului, într-o postare pe pagina de Facebook.

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"Sistemele de avertizare timpurie au ca obiectiv principal detectarea rapidă a unui cutremur şi transmiterea unei avertizări înainte ca undele seismice cu potenţial distructiv să ajungă în anumite zone. Aceste sisteme nu prezic producerea cutremurelor, ci identifică evenimentele după declanşarea lor, utilizând primele informaţii disponibile pentru estimarea parametrilor. În acest context, estimările iniţiale ale magnitudinii pot fi actualizate pe măsură ce sunt disponibile noi date. Scopul principal al avertizării timpurii este transmiterea cât mai rapidă a informaţiilor care pot permite populaţiei şi operatorilor de infrastructuri să adopte măsuri de protecţie. INCDFP recomandă publicului să consulte sursele oficiale pentru informaţii actualizate privind parametrii cutremurelor", se arată în documentul menţionat.

Miercuri dimineaţa, la ora 02:48:55, în zona seismică Vrancea s-a produs un cutremur semnificativ, cu magnitudinea Ml 5,7 pe scara Richter, la adâncimea de 120,8 km, cu intensitatea macroseismică epicentrală VI. Sistemul de alertare la cutremur al INCDFP (EWS - Earthquake Warning System) a estimat iniţial, prin procesare automată, o magnitudine de 5,6 ML. Ulterior, parametrii evenimentului au fost reevaluaţi, fiind comunicată valoarea de 5,7 Ml. Potrivit INCDFP, cutremurul a fost simţit diferit de la o localitate la alta şi chiar de la o clădire la alta. În timp ce unele persoane au perceput mişcări mai puternice ale clădirilor sau un balans prelungit, altele au simţit doar o vibraţie uşoară sau nu au perceput deloc cutremurul.

"Intensitatea cu care este simţit un cutremur nu depinde exclusiv de magnitudinea acestuia. Magnitudinea exprimă mărimea unui cutremur şi este direct legată de energia eliberată în timpul producerii acestuia, în timp ce intensitatea descrie efectele mişcării seismice într-un anumit loc şi poate varia de la o localitate la alta, în funcţie de distanţa faţă de epicentru, adâncimea cutremurului, caracteristicile geologice ale terenului şi comportamentul clădirilor. Astfel, acelaşi cutremur poate fi simţit cu intensităţi diferite, chiar şi în localităţi aflate la distanţe relativ apropiate", au explicat seismologii.

Cutremurele vrâncene de adâncime intermediară (60 - 200 km) au particularitatea de a putea fi simţite pe suprafeţe geografice extinse, uneori la sute de kilometri de epicentru. Acest lucru este determinat de modul în care undele seismice se propagă prin structurile geologice din interiorul Pamântului.

În plus, energia eliberată în timpul unui cutremur nu se distribuie uniform în toate direcţiile. Structura geologică a regiunii influenţează propagarea undelor seismice, astfel încât cutremurul poate fi simţit diferit, cu mişcări mai puternice, în anumite locaţii, chiar dacă se află şi la distanţe mai mari de epicentru. Tipul de sol poate influenţa semnificativ mişcarea seismică. Depozitele sedimentare şi solurile moi pot amplifica anumite componente ale mişcării, în timp ce terenurile stâncoase au, în general, un comportament diferit, care le poate atenua, au mai precizat reprezentanţii Institutului pentru Fizica Pământului.

Clădirile răspund diferit la mişcările seismice, în funcţie de înălţime, structură, rigiditate şi de caracteristicile dinamice. La etajele superioare, mişcarea de balans poate fi mai pronunţată, ceea ce explică de ce unele persoane au simţit cutremurul mai intens decât cele aflate la nivelurile inferioare. "Evenimentul s-a produs în timpul nopţii, când zgomotul ambiental este redus, iar majoritatea oamenilor se află în repaus. În aceste condiţii, mişcările seismice pot fi percepute mai uşor, chiar şi atunci când amplitudinea lor este relativ redusă", se mai arată în postarea de specialitate.