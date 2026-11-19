Europa şi Ucraina se tem că viitorul lor ar putea fi negociat fără ele

Kievul se teme că s-ar putea repeta scenariul de iarna trecută, când Washingtonul a făcut presiuni pentru implementarea unui plan de pace negociat separat cu Moscova. Ţările NATO, mai ales cele din estul Europei, precum România, își amintesc de Conferința de la Yalta din 1945, când viitorul regiunii a fost pecetluit arbitrar.

Acum, teama amândurora este că Trump și Putin ar putea discuta despre viitorul Ucrainei fără ca Kievul să aibă un loc la masă. Contextul este, de asemenea, crucial. Peste doar două săptămâni, Pentagonul urmează să prezinte Casei Albe concluziile revizuirii prezenței militare americane în Europa.

Chiar dacă informațiile apărute în presă sugerează reduceri mai mici decât se anticipa, aliații se tem că securitatea continentului ar putea deveni subiect de negociere cu Moscova. O altă îngrijorare este apariția unei noi arhitecturi de securitate în care Rusia să primească influență asupra deciziilor NATO, iar flancul estic să devină o zonă tampon.

Ucrainenii spun însă că nu vor accepta ca alții să le decidă viitorul. Preşedintele Volodimir Zelenski a insistat în repetate rânduri că orice modificări ale graniţeşor rămân la latitudinea poporului ucrainean.