O cantitate impresionantă de chihlimbar brut, neprelucrat, de aproape 765 de kilograme, a fost scoasă la licitație de ANAF. Bunurile au un preț de pornire de peste 10,9 milioane de lei, TVA inclus, iar licitația se desfășoară cu o reducere de 10% față de valoarea de evaluare.

Licitaţie neobişnuită organizată de ANAF. "Comoara" scoasă la vânzare valorează peste 10 milioane de lei - Sursa: Facebook/ Agenția Națională de Administrare Fiscală

Potrivit informațiilor publicate pe platforma de licitații elicitatii.anaf.ro, este vorba despre chihlimbar neprelucrat, cu o greutate totală de aproximativ 764,7 kilograme.

Prețul de pornire stabilit pentru această licitație este de 10.941.194,92 lei, cu TVA inclus. Valoarea de evaluare a bunurilor este de 12.156.883,25 lei, astfel că prețul actual reflectă o reducere de 10%.

Unde se află chihlimbarul scos la licitație

Bunurile sunt administrate prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București și se află la adresa din strada Sfântul Gheorghe nr. 20, orașul Pantelimon, județul Ilfov. Aceeași adresă este indicată și ca loc de predare.

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Persoanele interesate să participe trebuie să se autentifice pe platforma de licitații pentru a se putea înscrie.

Cât costă participarea la licitație

Conform datelor publicate, taxa de participare este de 1.094.119,49 lei, iar cota de TVA aplicată este de 21%.

Licitația este programată în perioada 12-22 noiembrie 2026, potrivit calendarului afișat pe platformă.

Astfel, aproape 765 de kilograme de chihlimbar brut sunt oferite spre vânzare la un preț de pornire de peste 10,9 milioane de lei, într-una dintre licitațiile mai puțin obișnuite organizate de autoritățile fiscale.