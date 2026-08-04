Un incendiu puternic a izbucnit marţi într-un apartament aflat la etajul 10 al unui bloc din Sectorul 3 al Capitalei. Flăcările şi fumul dens au mobilizat mai multe echipaje de pompieri, iar 45 de persoane au reuşit să iasă singure din clădire înainte de sosirea salvatorilor. Până în acest moment, nu au fost raportate victime.

Incendiu la un bloc din Sectorul 3, Bucureşti - Cetăţean Sector 3 | Facebook

"Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un apartament, pe strada Odobeşti, sectorul 3, Bucureşti. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă şi degajări mari de fum la nivelul unui apartament de la etajul 10", a anunţat ISU Bucureşti-Ilfov.

Pompierii intervin cu 6 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de descarcerare, Detaşamentul Special de Salvatori şi două echipaje SMURD.

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"Au fost constituite echipe de căutare-salvare pentru verificarea spaţiilor interioare. 45 de persoane s-au autoevacuat până la sosirea echipajelor de pompieri", a adăugat ISU.

Potrivit sursei citate, până în prezent nu au fost semnalate victime.