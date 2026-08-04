Incendiu puternic la un service auto din Arad. Locuitorii oraşului au primit mesaj RO-Alert
Incendiu puternic în municipiul Arad. Un service auto a fost cuprins de flăcări violente. Din cauza degajărilor mari de fum, localnicii s-au trezit în toiul nopţii cu un mesaj RO-Alert.
Pompierii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului cu şase autospeciale şi au reuşit să stingă vâlvătaia, fără ca aceasta să se propage la celălalte imobile din apropiere.
Focul a făcut scrum o mie de metri pătraţi, însă, nimeni nu a fost rănit. Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită.
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