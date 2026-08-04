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Incendiu puternic la un service auto din Arad. Locuitorii oraşului au primit mesaj RO-Alert

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 04.08.2026, 08:39 | Modificat la 04.08.2026, 10:17

Incendiu puternic în municipiul Arad. Un service auto a fost cuprins de flăcări violente. Din cauza degajărilor mari de fum, localnicii s-au trezit în toiul nopţii cu un mesaj RO-Alert.

Pompierii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului cu şase autospeciale şi au reuşit să stingă vâlvătaia, fără ca aceasta să se propage la celălalte imobile din apropiere.

Focul a făcut scrum o mie de metri pătraţi, însă, nimeni nu a fost rănit. Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită.  

Redactia Observator
Redactia Observator
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