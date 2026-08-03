Regiunea greacă Attica s-a transformat într-un infern de foc după ce incendiile de vegetaţie au scăpat de sub control. Pompierii duc o muncă titanică, dar, pentru fiecare front stins, vântul puternic deschide altul nou. Sute de oameni au primit ordine de evacuare, însă mulţi refuză să plece. La intervenţii participă şi 40 de pompieri români. Intre timp, imaginile cu accidentul cumplit in care cele doua elicoptere s-au ciocnit in aer au facut inconjurul lumii.

Momentul dramatic s-a petrecut deasupra oraşului Psatha, situat pe malul Golfului Corint. Unul dintre elicopterele de tip BELL, care participau la stingerea incendiilor, s-a transformat într-o bilă de foc după ce a fost lovit, inexplicabil, de o altă aeronavă. Sub ochii îngroziţi ai martorilor, al doilea aparat a eliberat apa şi apoi s-a prăbuşit şi el. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru cei din primul aparat.

"Prima impresie a fost de distrugere. Elicopterul stătea pe drum în poziție verticală, fuselajul era distrus și ardea, iar colegii pompieri încercau să stingă incendiul ca să putem interveni", spune Georgos Ntoulas, paramedic.

Echipajul din al doilea elicopter prăbuşit a scăpat cu răni uşoare.

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Tragedia a avut loc în regiunea Attica, unde un incendiu major de vegetaţie este scăpat de sub control, la doar 60 de kilometri de capitala Atena. Zone istorice, cu mănăstiri vechi de sute de ani, şi staţiuni de litoral frecventate de sute de mii de greci sunt în pericol.

De patru zile, regiunea s-a transformat într-un adevărat infern

Limbi de foc înalte de zeci de metri par că ies din pământ şi distrug totul. Peste 44.000 de hectare de vegetaţie s-au făcut scrum. În câteva ore, focul a avansat 10 kilometri. Astăzi, poliţiştii au evacuat încă cinci localităţi şi fabricile din apropierea oraşului Megara.

"Mă aflu într-o zonă industrială, Megara, la 42 de kilometri de Atena. În spatele meu se află şi o mănăstire. Şi, după cum puteţi vedea, la poalele muntelui a ars absolut tot şi focul se îndreaptă spre zona industrială", spune Veronica Todor, jurnalistă stabilită în Grecia.

O altă româncă aflată în trecere a filmat cerul acoperit de fumul de la incendii.

"Arde Grecia! Uite cum arde Grecia! Uite până unde e fumul!"

Terorizaţi de gândul că vor pierde totul, mulţi localnici refuză să îşi părăsească locuinţele.

"Trebuie să plecaţi! Trebuie să plecaţi! Unde este domnul? Celălalt domn, unde este? Ieşi de acolo! Din acest punct, locuitorii sunt pe cont propriu! Sunt singuri, nu vor să plece", spun oamenii.

Alţii încearcă să stingă focarele cu ramuri de măslin.

"E haos total. Situaţia a scăpat complet de sub control", spune o persoană.

"Vântul bate foarte tare. Îşi schimbă mereu direcţia. E greu de stăpânit. Dacă nici pompierii, care sunt pregătiţi şi au experienţă, nu reuşesc să-l ţină sub control, cum am putea noi?", spune altă persoană.

Staţiunea Porto Germeno este de nerecunoscut după incendiu, zeci de case şi maşini s-au făcut scrum, iar pădurea din apropiere a fost devastată. Chiar şi o maşină de pompieri a ars.

Imagini emoţionante au apărut şi online. Zeci de cai au fost filmaţi în timp ce galopau pe un câmp, în încercarea de a scăpa de flăcările uriaşe.

La operaţiuni participă peste 500 de pompieri cu aproximativ 200 de autospeciale. Alături de ei sunt şi salvatorii români, care au fost filmaţi de greci în drum spre locurile de intervenţie.