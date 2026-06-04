Panică în staţiunea Costineşti, în plin sezon estival. O pensiune care se pregătea să îşi primească turiştii a fost cuprinsă de un incendiu violent. Flăcările au înghiţit rapid mansarda şi acoperişul clădirii şi mai multe echipaje de pompieri au luptat ore întregi cu focul. Două persoane s-au ales cu arsuri, iar o femeie cu un atac de panică.

Incendiul a izbucnit la o pensiune de pe strada Talazului. Focul s-a aprins la mansarda clădirii şi s-a extins rapid la acoperiş. De acolo, totul a ars ca o torţă. Martorii au privit neputincioşi şi sperau ca pericolul să nu ajungă la clădirile din apropiere.

Intervenţia pompierilor a fost o ca o cursă contracronometru. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta pe aproximativ 150 de metri pătraţi. Deşi pensiunea nu era încă deschisă turiştilor, în zonă se aflau mai multe persoane.

"Când am ajuns, ardea". "Cam o oră jumate are de când a luat foc (...) Unul dintre ei am înţeles că a venit să facă curăţenie, dar n-a apucat să.. a ieşit afară", au spus martorii.

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Lupta cu flăcările a durat mai bine de două ore. Între timp, medicii i-au ajutat pe cei afectaţi.

"Au fost acordate îngrijiri medicale la trei persoane, doi bărbaţi cu arsuri uşoare la membrele superioare şi o persoană de sex feminin cu un uşor atac de panică, fără a necesita transportul la spital", a afirmat Anamaria Stoica, ISU Dobrogea.

Pe acoperişul pensiunii era montată o instalaţie fotovoltaică. Astfel că, una dintre ipotezele luate în calcul este aceea că incendiul a izbucnit în urma unui scurtcircuit electric.