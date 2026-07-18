Am intrat în perioada vârfului de sezon estival şi deja pare că toată lumea s-a mutat la mare. Este cel mai aglomerat weekend de până acum: sunt vreo 130 de mii de oameni pe litoral. În Eforie Nord, staţiunea cea mai îndrăgită de familii şi cea mai accesibilă ca preţ, doar norocoşii mai găsesc locuri de cazare. La fel de aglomerat e şi în Costineşti: în mare a fost om lângă om. Prima doamnă şi fetiţa ei au fost şi ele pe o plajă din Constanţa.

Pe plaja din Eforie Nord, toate şezlongurile au fost ocupate încă de la primele ore ale dimineţii. Bătaia cea mai mare s-a dat însă pentru locurile de prosoape, care sunt mai aproape de apă şi mai sunt şi gratis.

"Am venit de dimineaţă, de la 8 dimineaţa, şi am luat şi un şezlong, dar am stat pentru copil că îi place să se joace foarte mult la nisip". "Este destul de avantajos, pentru că pe 2 sezlonguri am dat 1 milion 200 şi cu prosopul e gratis". "E mai confortabil. Aproape de apă, supraveghem copiii mult mai bine". "Aici l-am găsit, aici l-am ocupat", au spus oamenii.

Cât îi costă pe turiști cazarea și masa în vârf de sezon

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La orele prânzului, aglomeraţia s-a mutat în restaurantele cu autoservire. Meniul zilei, o ciorbă, un fel principal şi un desert costă 40 de lei. Sunt însă şi turişti care nu vor să-şi piardă locul pe plajă, aşa că îşi comandă mâncarea direct de pe şezlong. 15 lei costă o porţie de hamsii şi 8 lei şprotul sau o felie de pizza. O bere la draft e 5 lei.

În Eforie Nord, deşi e vârf de sezon, preţurile la cazare au crescut cu doar 5 la sută. Pachetele pleacă de la 260 de lei pe cameră o noapte cu mic dejun inclus şi ajung până la 800 de lei la all inclusive.

"E full staţiunea. Aseară, om lângă om. Terasele arhipline. Preţurile la fel ca anul trecut şi la cazări şi la mâncare. Deci totul foarte ok", a spus un turist.

Plin de turişti este şi Costineştiul, staţiunea tineretului.

"Stau la mare o săptămână, alături de soţia mea şi ne-a costat undeva la 4 mii de lei acest sejur. Totul este la superlativ faţă de anii trecuţi", a spus un alt turist.

"În acest weekend, gradul de ocupare este de 100%. Vremea este frumoasă, asta ne ajută foarte mult", a spus Andreea Nedelcu, reprezentant hotel.

Prima doamnă a fost şi ea la mare în acest weekend. Mirabela Grădinaru şi fiica sa şi-au petrecut ziua pe o plajă din Constanţa.

În total, sunt peste 130.000 de turişti în acest weekend la malul mării. Vârful de sezon estival ţine până la jumătatea lunii august.