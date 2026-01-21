Incident la metrou la Constantin Brâncoveanu. O femeie de 60 de ani, prinsă sub garnitură

Incident la metrou în stația Constantin Brâncoveanu, unde o femeie de 60 de ani a fost prinsă sub tren. Circulația metroului se face pe un singur fir, în sistem pendulă între stațiile Piața Sudului – Eroii Revoluției, pe firul II și Tudor Arghezi – Piața Sudului, firul 1.

Incidentul a avut loc în jurul orei 14:40 și este luată în considerare o posibilă tentativă de suicid. La fața locului au intervenit o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și 2 echipaje SMURD. Femeia a fost scoasă cu multiple traumatisme și urmează să fie transportată la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni.

Circulație, în sistem pendulă

Potrivit Metrorex, în urma acestui eveniment regretabil, circulația trenurilor de metrou este reorganizată în sistem pendulă între stațiile Piața Sudului – Eroii Revoluției, pe firul II și Tudor Arghezi – Piața Sudului, firul 1.

Personalul Metrorex a solicitat intervenția SMURD și celorlalte organe abilitate. Conform procedurilor interne, organele abilitate, împreună cu Metrorex vor deschide o anchetă pentru a se stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul.

Călătorii sunt informați prin sistemul de sonorizare din stații și trenuri.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

