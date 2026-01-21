Trump, către Europa: Puteți spune da la Groenlanda și vă vom mulţumi sau puteţi spune nu şi vom ţine minte

Deşi a promis miercuri, în discursul susţinut la Forumul Economic Mondial de la Davos, că nu va recurge la forţă pentru a anexa Groenlanda, preşedintele american Donald Trump i-a ameninţat pe aliaţii europeni şi din NATO: Puteți spune da la Groenlanda, și vom fi foarte recunoscători, sau puteți spune nu și ne vom aminti.

Donald Trump a exclus o intervenție militară în Groenlanda, deşi a precizat că "am fi de neoprit dacă am încerca", și a cerut "negocieri imediate" pentru cumpărarea insulei.

"Lumea a crezut că voi folosi forţa. Nu am nevoie să folosesc forţa. Nu vreau să folosesc forţa. Nu voi folosi forţa", a spus Trump, referindu-se la ameninţarea sa de a anexa teritoriul autonom danez pe care doreşte să-l plaseze sub control american.

Dar el a susţinut în acelaşi timp că Statele Unite sunt singura "mare putere" care "este capabilă să apere Groenlanda" şi a acuzat Danemarca că nu este "recunoscătoare". "Orice aliat din NATO are obligaţia să-şi poată apăra propriul teritoriu. Şi este un adevăr că nicio naţiune sau grup de naţiuni nu este în măsură să apere Groenlanda, cu excepţia Statelor Unite. Suntem o mare putere, mult mai mare decât îşi imaginează lumea", a continuat Trump.



El a reproşat anterior Danemarcei că ar neglija securitatea regiunii arctice în faţa a ceea ce a descris drept ameninţări din partea Rusiei şi Chinei în această regiune strategică, motivându-şi astfel intenţia de anexare a Groenlandei. Trump a mai susţinut că prezenţa militară americană stabilită pe această insulă încă din perioada Războiului Rece nu ar mai fi suficientă.

Trump le-a transmis aliaţilor europeni şi din NATO că au de făcut o alegere referitor la Groenlanda. "Puteți spune da, și vom fi foarte recunoscători, sau puteți spune nu și ne vom aminti", a spus el. "O Americă puternică și sigură înseamnă un NATO puternic", a adaugat Trump.

