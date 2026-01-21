Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Bărbat de 66 de ani din Mărișelu, decedat după hipotermie severă și intoxicație alcoolică

Un bărbat în vârstă de 66 de ani a fost adus pe 19 ianuarie în stare critică la UPU-SMURD din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, prezentând hipotermie severă. Pacientul a fost transportat de un echipaj de terapie intensivă mobilă, cu manevre de resuscitare în curs, aflându-se în şoc hipotermic. 

de Redactia Observator

la 21.01.2026 , 17:05
Bărbat de 66 de ani din Mărișelu, decedat după hipotermie severă și intoxicație alcoolică - Sursa: Profimedia

Potrivit reprezentanților Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, bărbatul prezenta și intoxicație acută etanolică, bronhopneumonie severă, precum și alte afecțiuni asociate. Acesta a răspuns inițial manevrelor de resuscitare, fiind stabilizat și primind tratament și îngrijiri medicale de specialitate în Unitatea de Primiri Urgențe.

Bărbat de 66 de ani, decedat după ce a fost adus în stare critică la UPU-SMURD Bistrița

Ulterior, pacientul a fost transferat în Secția de Anestezie și Terapie Intensivă. Din păcate, în ciuda eforturilor susținute depuse de echipa medicală, starea acestuia s-a agravat, iar bărbatul a fost declarat decedat în cursul dimineții.

Articolul continuă după reclamă

"La UPU-SMURD din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița a fost adus astă-noapte un bărbat în vârstă de 66 de ani în stare critică, prezentând hipotermie severă. Pacientul a fost adus de către echipajul de terapie intensivă mobilă cu manevre în curs de resuscitare, în șoc hipotermic, cu intoxicație acută etanolică, bronhopneumonie severă și alte boli asociate. Acesta a răspuns manevrelor de resuscitare, a fost stabilizat, a primit tratament și îngrijiri de specialitate în Urgență și apoi a fost transferat în Secția ATI. Din păcate, cu toate eforturile depuse de echipa medicală, pacientul nu a putut fi salvat, fiind declarat decesul acestuia în cursul dimineții", informează Camelia Strungari, purtător de cuvânt SCJU Bistrița.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

bistrita hipotermie soc hipotermic alcool frig deces bistrita
Înapoi la Homepage
S-a terminat! Milionarul a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei, iar decizia luată confirmă ruptura totală
S-a terminat! Milionarul a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei, iar decizia luată confirmă ruptura totală
Exclusiv| Cum au arătat Gabi Tamaș și soția lui în ziua nunții. Imaginile de colecție din arhiva personală
Exclusiv| Cum au arătat Gabi Tamaș și soția lui în ziua nunții. Imaginile de colecție din arhiva personală
Crima din Cenei. Polițiștii dezvăluie, pentru FANATIK, ”motivul pueril” pentru care a fost ucis Mario: ”Nu are legătură cu banii”
Crima din Cenei. Polițiștii dezvăluie, pentru FANATIK, ”motivul pueril” pentru care a fost ucis Mario: ”Nu are legătură cu banii”
Cum a devenit Slovacia cel mai mare producător de mașini din lume
Cum a devenit Slovacia cel mai mare producător de mașini din lume
Când va fi înmormântat Mario Berinde, copilul ucis în Timiș. Familia lui a făcut anunțul trist
Când va fi înmormântat Mario Berinde, copilul ucis în Timiș. Familia lui a făcut anunțul trist
Comentarii


Întrebarea zilei
Ar trebui modificată formula de calcul a impozitului auto?
Observator » Evenimente » Bărbat de 66 de ani din Mărișelu, decedat după hipotermie severă și intoxicație alcoolică