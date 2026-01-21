Și-a dat toți banii din casă unor necunoscuți. Cum a fost păcălită o pensionară de 76 de ani din Tulcea

O pensionară de 76 de ani din Tulcea a rămas fără toți banii din casă, după ce a fost păcălită de niște necunoscuți. Femeia a crezut că astfel își ajută nepotul.

După modelul accidentul, pensionara a fost informată că nepotul ei este grav rănit în urma unui acident rutier și că are nevoie de bani pentru o intervenție chirurgicală. Mai târziu, femeia s-a trezit cu două persoane cărora le-ar fi dat toate economiile ei, 38.000 de lei.

Conform Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), lucrătorii Postului de Poliţie Mihai Bravu, județul Tulcea, au fost sesizaţi, în seara zilei de 18 ianuarie, printr-un apel la 112, că o femeie ar fi fost înşelată prin metoda "accidentul".

Păcălită prin metoda "Accidentul"

"În urma deplasării la faţa locului, poliţiştii au identificat o femeie, de 76 de ani, care a relatat faptul că ar fi fost contactată telefonic de către un presupus cadru medical, care i-ar fi comunicat faptul că în urma producerii unui accident rutier, nepotul acesteia s-ar afla în stare gravă de sănătate, fapt pentru care era necesară plata serviciilor medicale. La scurt timp, la domiciliul femeii s-ar fi deplasat două persoane necunoscute, ce s-ar fi prezentat ca fiind reprezentanţi ai unei instituţii medicale şi i-ar fi solicitat femeii să le înmâneze toţi banii pe care aceasta îi deţinea în casă, aceasta înmânându-le suma de 38.000 de lei. După ce persoanele au plecat de la faţa locului, reclamanta şi-a apelat nepotul care i-a spus că acesta nu a suferit niciun accident", reiese din comunicatul poliției.

Cei doi, un bărbat de 33 de ani şi o femeie de 21 ani, au fost găsiți în Isaccea. Anchetatorii au deschis un dosar penal în care se fac cercetări pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune, prejudiciul de 38.000 de lei fiind recuperat în totalitate. Totodată, faţă de femeia de 21 de ani a fost dispusă măsura arestului la domiciliu, pentru 30 de zile.

