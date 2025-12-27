Antena Meniu Search
Video Trei femei, înjunghiate de un individ necunoscut, în timp ce aşteptau metroul, în Franţa

Panică în transportul public din Franţa! Trei femei au fost înjunghiate cu un cuţit în timp ce aşteptau metroul.

de Redactia Observator

la 27.12.2025 , 13:49

Potrivit autorităţilor, atacurile au avut loc unul după altul, în staţii diferite, pe aceeaşi magistrală. Atacatorul a fugit, însă poliţiştii au reuşit să îl localizeze destul de repede, prin intermediul telefonului.

Din fericire, victimele se află în afara oricărui pericol!

