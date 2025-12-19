Cel puţin trei persoane au fost ucise şi cinci au fost rănite în atacuri, comise în principal cu cuţitul, vineri la metroul din Taipei, a declarat şeful pompierilor din capitala Taiwanului, adăugând că suspectul este şi el mort.

Motivul atacului este încă necunoscut, a declarat pentru AP premierul Cho Jung-tai, vorbind despre acţiuni "deliberate", conform Agerpres.

Autorul purta o mască şi a aruncat "cinci sau şase cocktailuri Molotov sau grenade fumigene" în principala staţie de metrou din Taipei, a explicat el.

Primarul din Taipei, Chiang Wan-an, a declarat că suspectul "s-a sinucis sărind de pe o clădire pentru a scăpa să fie arestat" şi că una dintre victime a murit încercând să prevină atacul din staţia centrală de metrou din capitala Taiwanului.

Autorităţile au anunţat măsuri sporite de securitate pe întreaga insula în urma tragediei.

O înregistrare video care circulă pe reţelele sociale arată un nor gros de fum alb care acoperă o zonă subterană a metroului.

Preşedintele Lai Ching-te a promis că autorităţile "vor clarifica rapid detaliile acestui caz". "Nu va exista clemenţă şi vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a garanta siguranţa cetăţenilor noştri", a subliniat el.

Infracţiunile violente sunt rare în Taipei, deşi un atac comis în 2014 a îngrozit populaţia, când un bărbat a ucis patru persoane cu un cuţit la metroul din Taipei. El a fost executat pentru crimele sale în 2016.

