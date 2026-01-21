Antena Meniu Search
Tentativă de suicid la metrou, între Piața Sudului și Tudor Arghezi. Circulația trenurilor, afectată

Circulaţia trenurilor de metrou este reorganizată, miercuri după-amiază, în sistem pendulă între staţiile Piaţa Sudului - Eroii Revoluţiei şi Tudor Arghezi - Piaţa Sudului, în urma unei posibile tentative de sinucidere, anunţă Metrorex.

de Redactia Observator

la 21.01.2026 , 15:20
Metrorex Tentativă de suicid la metrou, între Piața Sudului și Tudor Arghezi. Circulația trenurilor, afectată - Shutterstock

”Metrorex informează că astăzi, 21.01.2026, în jurul orei 14:40, în staţia de metrou Constantin Brâncoveanu, firul 1, a avut loc o posibilă tentativă de suicid. În urma acestui eveniment regretabil, circulaţia trenurilor de metrou este reorganizată în sistem pendulă între staţiile Piaţa Sudului – Eroii Revoluţiei, pe firul II şi Tudor Arghezi – Piaţa Sudului, firul 1”, a anunţat compania.

Personalul Metrorex a solicitat intervenţia SMURD şi a celorlalte organe abilitate.

Conform procedurilor interne, organele abilitate, împreună cu Metrorex, vor deschide o anchetă pentru a se stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul.

Călătorii sunt informaţi prin sistemul de sonorizare din staţii şi trenuri.

