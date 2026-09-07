Județul în care o haită de lupi s-a apropiat de casele oamenilor. Specia protejată nu poate fi capturată

Lupii par să se simtă tot mai bine în apropierea oamenilor. După ce o haită a ajuns pe străzile oraşelor din Valea Jiului şi a speriat localnicii, apar imagini similare şi din Gorj. O altă haită a fost surprinsă noaptea, la plimbare, printre copaci. Lupii au fost văzuţi în zona între Târgu Jiu şi Turcineşti, destul de aproape de zonele locuite.

Imaginile confirmă din nou pericolul şi faptul că astfel de apariţii par să fie tot mai dese. Zilele trecute, la Petrilă, o haită a coborât în oraș și, timp de aproape o lună, localnicii s-au întâlnit cu lupii chiar pe stradă. Cât oamenii se tem pentru viaţa lor, autorităţile ridică din umeri.

Nu există o procedură legală pentru capturarea lor

Lupii sunt specie protejată şi nu există o procedură legală pentru capturarea lor.

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O haită de lupi a fost filmată la marginea municipiului Târgu Jiu, la granița cu localitatea Turcinești, în zona Poligon – Dealul Târgu. Vicepreședintele Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS), Claudiu Fiu, a anunțat pe Facebook apariția animalelor: "O haită de lupi și-a făcut rondul în zona Poligon – Dealul Târgu (Turcinești). Un lucru pozitiv fiind faptul că lupul elimină șacalul din zonă. Mulțumim Cristian pentru filmuleț!", potrivit gorjeanul.ro.