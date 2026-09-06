Mobilizare de forţe în Mehedinţi. Un moldovean de 26 de ani - care a furat o maşină în Bulgaria, a spart baricadele poliţiei din ţara vecină şi a rănit doi agenţi - este căutat şi la noi de sute de poliţişti. Fugarul a parcurs sute de kilometri prin ţara noastră până să ajungă la primul filtru. A reuşit să scape şi de aproape 48 de ore e de negăsit. Furtul nu e singura acuzaţie împotriva cetăţeanului din Republica Moldova. Anchetatorii spun că bărbatul ar folosi o identitate falsă.

Individul de 26 de ani a intrat la noi în ţară prin Vama Giurgiu. A dat prima dată nas în nas cu poliţiştii tocmai în Strehaia, în judeţul Mehedinţi, la aproape 400 de kilometri de graniţă. Agenţii i-au făcut semn să se oprească, dar cetăţeanul din Republica Moldova a trecut în viteză pe lângă echipaje şi a reuşit să scape de urmăritori. A abandonat maşina la marginea unei păduri şi s-a făcut nevăzut. În crucea nopţii, a urmat o impresionantă de forţe, au venit poliţişti şi jandarmi din mai multe judeţe. Agenţii au sperat că măcar la lumina zilei vor reuşi să dea de urma fugarului.

Peste 100 de poliţişti au împânzit pădurea în căutarea fugarului

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Căutări au fost şi din aer, un elicopter al Ministerului Afacerilor Interne a survolat zona toată dimineaţa.

"Cu elicopterul.. mai sunt echipaje către Strehaia. E foarte mare pădurea", a declarat un localnic.

Toate maşinile sunt luate la puricat.

"Să nu cumva să interveniţi sau să o urcaţi în autoturismul dumneavoastră. Văd că pe locurile din spate nu aveţi pe nimeni. Haideţi să ne arătaţi şi nouă portbagajul."

Cine este bărbatul căutat de poliţişti

Bărbatul căutat este Iulian Drăgan. Anchetatorii spun că în România se folosea, însă, de o identitate falsă. Se dădea drept un George Andrei Ivan, de loc din Iaşi. În Bulgaria, Drăgan a comis o listă lungă de infracţiuni. Cea mai recentă l-a pus direct pe lista urmăriţilor general: ajutat de o femeie, a furat maşina pe care ulterior a folosit-o ca să intre în România. Poliţiştii au încercat să îl oprească, dar bărbatul a spulberat o baricadă a poliţiei şi a rănit doi agenţi.

Ce nu ştia fugarul este că maşina pe care a furat o avea instalat un sistem de urmărire. Aşa au reuşit anchetatorii bulgari să le spună poliţiştilor români de unde să înceapă căutările. Agitaţia i-a făcut şi pe oamenii locului mai prevăzători.

Localnicii se tem că fugarul ar putea apărea în gospodăriile lor

"Normal că ne este teamă. Poate să vină peste noi acum, în casă. E un periculos. Şi pentru copiii noştri ne este teamă, de mâine începe școala. Fete mari. Ne-ar prinde copiii şi ne-ar sechestra", a precizat un localnic.

"Am un câine lup, care eu nu îi dădeam drumul în curte. Îl ţineam legat. Stăm cu uşile închise, normal că ne e frică. Să vină din Bulgaria, să ajungă în comuna asta la noi, e ceva care…", a adăugat altă persoană.

"E periculos. Mai ales dacă te opreşte şi îţi dă în cap", a mai punctat un localnic.

Bărbatul este acuzat de anchetatorii bulgari de furtul a două maşini, de fals şi uz de fals. După cursa ilegală, la lista infracţiunilor se vor adăuga şi infracţiuni de ultraj şi vătămare corporală.