De mâine ne luăm la revedere de la traficul lejer din Bucureşti, în special în zona şcolilor. Totuşi, există şi veşti bune: autorităţile ridică cele mai dificile restricţii din trafic, impuse de luni bune: se reia circulaţia normală prin Piaţa Unirii, se va circula pe ambele părţi ale Podului Basarab, iar tramvaiul îşi reia şi el traseul obişnuit.

Piața Unirii. Zona centrală a Bucureștiului și una dintre cele mai aglomerate din Capitală. Pentru turiști, un simbol al orașului. Pentru șoferi, un coșmar, mai ales în timpul săptămânii. De un an și o vară, lucrările la planșeul Unirii i-au întâmpinat aproape de fiecare dată cu câte o nouă schimbare în trafic. Rareori o surpriză plăcută.

Astăzi, primarul Sectorului 4 spune că ce a fost mai greu s-a încheiat. Traficul revine, de mâine, la normal.

"Când am început acest proiect, pe data de 10 iunie anul trecut, probabil că au fost destui cei care s-au gândit că gata, ani de zile vom avea o groapă imensă în mijlocul Bucureștiului", a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

Articolul continuă după reclamă

Totuși, întreaga zonă va rămâne în șantier, pentru că lucrările sunt departe de a fi gata. Autoritățile promit, însă, că, de acum înainte, munca se va întâmpla fără ca benzile de circulație să mai fie închise.

"Ar trebui să se elibereze traficul. Dacă s-au terminat lucrările e perfect. Au încurcat destul de mult. Însă trebuia neapărat făcut. Cel mai mare risc era la un seism", a spus un şofer.

Potrivit calculelor inițiale, refacerea Planșeului Unirii costă aproape 800 de milioane de lei, bani europeni.

"Am intervenit asupra unei structuri vechi de aproape 100 de ani, aflate într-o stare avansată de degradare și care reprezenta un pericol real pentru centrul Capitalei. Azi, vechiul planșeu nu mai există. În locul lui construim o structură nouă, modernă și sigură. Asta este, de fapt, miza acestei lucrări", a declarat Daniel Băluță.

Pentru șoferi, nu e singura veste bună.

Același lucru se va întâmpla de mâine și pe Pasajul Basarab. După aproape trei luni de lucrări, mașinile și tramvaiele vor putea circula din nou pe pod, în ambele sensuri, fără restricții.

Nici aici, lucrările nu sunt gata cu totul, dar ele vor fi reluate la începutul anului viitor. Pasajul care leagă zona Grozăvești de nordul Bucureștiului, peste căile ferate de la Gara Basarab și Gara de Nord, trece prin reparații la nivelul structurii de rezistență și părții carosabile, dar și la nivel estetic.