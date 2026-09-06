Reguli noi pentru călătoriile în Europa din 6 septembrie. Se schimbă sistemul EES

Călătorii care intră în spațiul Schengen din afara Uniunii Europene s-ar putea confrunta cu noi întârzieri la frontiere după expirarea, la 6 septembrie, a măsurilor temporare care permiteau statelor membre să relaxeze controalele biometrice atunci când cozile deveneau prea lungi. Schimbarea vizează în special pasagerii care călătoresc către Europa din Marea Britanie şi din state din afara blocului UE.

Reguli noi pentru călătoriile în Europa din 6 septembrie. Schimbare importantă privind controalele biometrice - ProfiMediaImages

Schimbarea legată de Entry/Exit System (EES), sistemul digital al Uniunii Europene destinat înregistrării automate a intrărilor şi ieșirilor cetăţenilor din afara UE. În locul ştampilelor tradiţionale din paşaport, sistemul foloseşte date biometrice, inclusiv imaginea facială şi amprentele digitale, pentru a înregistra călătoriile şi a monitoriza durata şederilor în spaţiul Schengen.

Pe durata verii, autorităţile au avut posibilitatea de a suspenda temporar colectarea datelor biometrice la anumite puncte de trecere, atunci când aglomeraţia devenea excesivă. Măsura a fost concepută ca o supapă pentru evitarea blocajelor în perioadele de vârf. Din 6 septembrie, însă, acestă flexibilitate expiră.

Riscul unor cozi mai lungi la frontiere

Industria transporturilor şi a turismului avertizează că eliminarea flexibilităţii ar putea readuce cozile foarte lungi observate la unele frontiere. Asociaţiile din domeniu au cerut Comisiei Europene să prelungească măsurile, susținând că infrastructura şi echipamentele EES nu sunt încă pregătite uniform pentru volumul mare de pasageri.

Articolul continuă după reclamă

Problemele sunt mai vizibile în anumite puncte de frontieră. De exemplu la Dover, la intrarea în Eurotunelul dintre Marea Britanie şi Franţa, dar şi în gara St Pancras din Londra. Acolo au existat dificultăţi tehnice şi operaţionale legate de implementarea sistemului, ceea ce a determinat autoritățile să menţină temporar proceduri mai flexibile.

Nu toate ţările aplică imediat aceleași proceduri

Expirarea regulilor de flexibilitate nu înseamnă însă că fiecare frontieră europeană va trece instantaneu la aceeaşi procedură. Potrivit informaţiilor publicate de The Guardian, unele state, printre care Franţa şi grecia, nu aplicau încă în mod complet controalele biometrice, în timp ce autoritățile europene continuau discuțiile privind ajustările operaţionale.

Comisia Europeană susţine că sistemul a funcţionat, în linii mari, în timpul sezonului aglomerat şi că este în contact permanent cu statele membre pentru rezolvarea problemelor.

Ce trebuie să ştie turiştii

Pentru călătorii din afara UE, recomandarea practică este să își aloce mai mult timp pentru controlul de la frontieră, în special atunci când folosesc aeroporturi şi puncte de trecere foarte aglomerate. Prima înregistrare în EES poate necesita colectarea datelor biometrice, ceea ce poate prelungi procedura faţă de vechiul sistem bazat exclusiv pe verificarea pașaportului.

În contextul în care flexibilitatea expiră chiar la începutul lunii septembrie, autoritățile şi industria turismului se tem că eventualele probleme tehnice sau capacitatea insuficientă a infrastructurii ar putea genera din nou întârzieri şi conexiuni pierdute. Disputa arată că, deşi EES este conceput pentru a face controalele mai eficiente şi mai sigure pe termen lung, tranziţia către noul sistem continuă să creeze dificultăţi pentru milioane de călători.