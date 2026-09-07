Acest an şcolar începe cumva sub semnul întrebării. Dar mai ceva ca o ecuaţie la matematică. Vorbim despre o mulţime de probleme fără soluţii. Sunt multe incertitudini la mijloc, de la renovări, relocări, examene schimbate şi chiar reintroducerea uniformei obligatorii.

Anul școlar începe astăzi pentru toți elevii, dar nu pentru toți în aceeași formă, să spunem. Asta pentru că există într-adevăr în continuare și în 2026 multiple probleme care n-ar mai fi trebuit să existe pentru elevi. Încă avem un număr de 50-60 de unități de învățământ în întreaga țară, unde toaleta este în curte. Copiii vor trebui pe timpul iernii să treacă practic prin frig, prin ploaie, prin ninsoare pentru a merge la toaletă, dar autoritățile fac promisiuni de la an la an că se va ajunge la un moment dat și pe zero cu această problemă.

Schimbare radicală pentru elevii de clasa a IX-a

Avem un număr de 7 unități de învățământ cu această situație în județul Iași, dar situația este similară și în Gorj și în alte județe ale țării. De asemenea, tot câteva zeci de unități de învățământ sunt în plin șantier în lucru. În unele se va învăța, chiar dacă numai în anumite clase, în altele însă s-au făcut relocări, elevii învață în alte spații în care au fost improvizate săli de clasă.

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Să spunem că acolo scopul este unul bun, pentru că de la anul sau chiar de pe parcursul acestui an vor avea copiii unități de învățământ moderne, renovate, reabilitate, în condiții optime pentru anul în care ne aflăm și pentru ca un copil să învețe așa cum ar trebui.

Sunt însă foarte multe schimbări și din punct de vedere al modului în care se va preda anul acesta, mai ales la clasa a noua, acolo unde se începe o cu totul altă metodologie față de ceea ce știam până acum. Acești elevi vor da peste patru ani bacalaureatul complet diferit față de ceea ce știam, pentru că vor învăța diferit. Vor avea ore suplimentare în funcție de profilul la care au fost admiși, biologie, chimie, matematică, informatică, limba și literatura română. Se va învăța inclusiv din autori străini în acest an, așa că se anunță o perioadă cu multe schimbări pentru elevi, dar vor fi și lucruri bune, pentru că vor face consiliere în carieră, vor fi ajutați în așa fel încât să-și aleagă mai bine facultățile după ce termină liceul.