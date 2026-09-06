Aproape 100 de tone de aur rusesc au ajuns în primele şapte luni ale anului 2026 în Hong Kong, într-un flux record care arată cum Moscova şi-a mutat comerţul cu metale preţioase dinspre pieţele occidentale către Asia. Potrivit unei analize publicate de Financial Times, Hong Kong a devenit o verigă importantă în circuitul aurului rusesc către China.

Ţara în care Putin a mutat pe ascuns 100 de tone de aur doar în 2026 ca să fenteze sancțiunile occidentale - ProfiMediaImages

Datele comerciale din Hong Kong indică importuri de aproape 100 de tone de aur din Rusia în primele şapte luni ale lui 2026. Cantitatea este de aproape trei ori mai mare decât cea înregistrată în aceeaşi perioadă din 2025 şi reprezintă un nivel record.

Creşterea vine după ce pieţele occidentale au închis accestul aurului rusesc în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei. Producătorii ruşi au fost nevoiţi să caute noi pieţe, iar direcţia aleasă a fost în principal spre est.

Hong Kong, care nu aplică aceleași restricţii asupra aurului rusesc ca SUA şi Marea Britanie, a devenit astfel un punct important pentru aceste tranzacţii.

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Hong Kong, poarta aurului rusesc către China

Fluxul nu se opreşte, însă, în mare parte, în Hong Kong. Potrivit Financial Times, cea mai mare parte a aurului care intră în teritoriu ajunge ulterior în China continentală.

Motivul este unul practic: China impune cote pentru importurile de aur, în timp ce Hong Kong nu are aceleași restricţii. Astfel, cumpărătorii chinezi pot achiziţiona aur prin intermediul pieței din Hong Kong şi îl pot păstra acolo.

Începând cu 2022, entităţi din Hong Kong au cumpărat aur rusesc în valoare de aproximativ 35 de miliarde de dolari.

În acelaşi timp, ponderea Hong Kongului în importurile totale de aur ale Chinei a crescut puternic în ultimii doi ani.

De ce este aurul atât de important pentru Moscova

Aurul este o marfă aparte pentru Rusia. Spre deosebire de activele financiare aflate în bănci occidentale, lingourile pot fi transportate şi tranzacţionate prin pieţe alternative, iar sancțiunile asupra producătorilor nu înseamnă automat că metalul încetează să mai aibă valoare.

Rusia este al doilea cel mai mare producător de aur din lume, după China. În condițiile sancțiunilor occidentale, Moscova s-a bazat tot mai mult pe exporturile de materii prime către China pentru a-şi susţine economia şi efortul de război.

Prin mutarea comerțului către Asia, aurul rusesc poate continua să circule chiar dacă Londra şi alte centre occidentale au închis accesul producătorilor sancţionaţi.

Un circuit care complică misiunea băncilor occidentale

Problema nu este doar unde este vândut aurul, ci şi ce se întâmplă cu el după ce intră într-un centru comercial precum Hong Kong.

Pe măsură ce aurul rusesc este tranzacţionat, depozitat sau combinat cu aur provenit din alte surse, devine mai dificil pentru băncile occidentale să stabilească originea exactă a metalului.

Experţii citaţi de FT avertizează că instituțiile financiare occidentale riscă să intre, chiar şi indirect, în contact cu aurul provenit de la producători sanţionaţi.

SUA au impus deja, în 2024, sancţiuni unor entităţi din Hong Kong despre care autoritățile americane au spus că erau implicate într-o rețea de spălare a aurului rusesc.

China are propriul interes

Pentru Beijing, fluxul de aur din Rusia se potriveşte de minune cu relaţia economică tot mai strânsă dintre cele două ţări.

China este simultan cel mai mare producător şi unul dintre cei mai mari consumatori de aur din lume. Cererea vine atât din partea investitorilor chinezi, cât şi a consumatorilor şi a Băncii Centrale care şi-a majorat substanţial rezervele.

În acest context, Hong Kong încearcă să își consolideze poziţia de centru regional pentru tranzacțiile cu aur. În iulie, teritoriul a început să testeze un nou sistem de decontare a tranzacțiilor cu aur.

Hong Kong vrea să devină rival pentru Londra şi Dubai

Mutarea aurului rusesc către Hong Kong face parte dintr-o schimbare mai amplă a geografiei pieței globale a aurului.

Timp de decenii, Londra, New York şi Dubai au fost printre cele mai importante centre ale comerțului cu metale preţioase. Acum, centrele asiatice încearcă să preia o parte mai mare din această activitate.

Hong Kong beneficiază şi de problemele logistice din Dubai amplificate de conflictul din Orientul Mijlociu.