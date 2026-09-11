Roşii, castraveţi şi varză, depozitate unde nu trebuie şi fără etichetă. Asta au găsit inspectorii sanitar-veterinari în urma unui control în mai multe depozite din Ilfov.

Neregurile grave au fost depistate în județul Ilfov în urma unor controle care au vizat patru societăți comerciale cu profil logistic. Peste 15 tone de legume dintr-un depozit urmează să fie retrase de pe piață.

Inspectorii sanitar-veterinari au descoperit mai multe nereguri, inclusiv ardei capia, care erau de fapt din Uzbekistan, însă erau etichetați ca fiind produși în România. Astfel, clienții erau induși în eroare. În unele cazuri, comercianții nu au putut demonstra deloc de unde provine marfa.

Mai mult, inspectorii au descoperit și alte stocuri de legume, precum roșii, castraveți sau varză, care nu era clară țara de provinință. În total, inspectorii sanitar-veterinari au făcut patru controle în județul Ilfov.

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În urma acestora, un depozit a fost închis, iar inspectorii au aplicat în total două amenzi în valoare de 24.000 lei, iar toate aceste legume urmează să fie distruse.