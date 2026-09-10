Un tânăr de 25 de ani a fost bătut violent, în noaptea de miercuri spre joi, pe strada o stradă din Bacău. Agresiunea, surprinsă de o cameră de supraveghere, ar fi fost comisă de un adolescent de 17 ani, sportiv legitimat la SCM Bacău. Minorul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

Momentul în care un tânăr de 25 de ani este snopit în bătaie, în Bacău, de un boxer de 17 ani - Captură Ziarul de Bacău / federatiaromanadebox via Instagram

Un tânăr în vârstă de 25 de ani a fost agresat în noaptea de miercuri spre joi, pe strada Alecu Russo din municipiul Bacău. Incidentul s-a produs în jurul orei 4:00, iar victima a suferit mai multe leziuni și va avea nevoie de câteva zile de îngrijiri medicale.

Agresiunea a fost surprinsă de o cameră de supraveghere, imaginile urmând să fie analizate în cadrul anchetei.

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Potrivit informațiilor publicate de Ziarul de Bacău, polițiștii au intervenit după producerea incidentului și au reușit să identifice un adolescent de 17 ani, suspectat că l-ar fi lovit pe tânărul de 25 de ani. Minorul a fost reținut pentru 24 de ore.

Acesta urmează să fie prezentat instanței, cu propunere de luare a unei măsuri preventive. Ancheta este în desfășurare, iar circumstanțele exacte în care s-a produs agresiunea urmează să fie stabilite de oamenii legii.

Agresorul, cunoscut în lumea boxului băcăuan

Tânărul de 17 ani este sportiv legitimat la SCM Bacău și este cunoscut în circuitul juvenil de box. În luna martie 2026, acesta a ajuns până în finala Cupei României la juniori, la categoria 75 de kilograme.

Jurnaliștii de la Ziarul de Bacău l-au contactat pe antrenorul Relu Auraș pentru un punct de vedere în legătură cu incidentul. Acesta a declarat că nu știa despre cele întâmplate și că adolescentul nu mai participă la activitățile clubului de aproximativ trei luni.

"Nu știu nimic. Nu e în cantonament, nu e în pregătire. El nu mai vine de 3 luni la club, nu avem legătură cu el", a declarat Relu Auraș pentru Ziarul de Bacău.

După ce a văzut imaginile surprinse de camera de supraveghere, antrenorul s-a declarat revoltat de comportamentul atribuit fostului său sportiv și a precizat că nu intenționează să îl mai primească la antrenamente: "Eu la box nu-l mai primesc!".

În august 2025, un alt boxer pregătit de Relu Auraş a fost acuzat că ar fi agresat un adolescent de 16 ani în fața unei săli de jocuri din Bacău.