Un bărbat din Botoșani, suspect de o crimă comisă în Germania în urmă cu doi ani

Un bărbat din Botoșani este suspect că ar fi comis o crimă în Germania în urmă cu doi ani. Atunci, o femeie de 36 de ani a fost ucisă în timp ce alerga într-o pădure. Polițiștii îl caută acum pe individ.

Crima ar fi avut loc în luna septembrie 2024.

Ce spun polițiștii

Polițiștii, sub îndrumarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani, desfășoară activități specifice pentru sprijinirea autorităților germane într-o cauză privind infracțiunea de 'omor calificat' comisă pe teritoriul Germaniei, menționează sursa citată.

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"În acest context, în cadrul cooperării internaționale dintre România și Germania, autoritățile germane au solicitat sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Botoșani pentru identificarea persoanei bănuite de comiterea faptei, inclusiv prin publicarea unui afiș destinat populației. Afișul a fost realizat de autoritățile germane, urmând a fi distribuit în zone intens circulate din județul Botoșani, în scopul obținerii unor informații care ar putea contribui la soluționarea cauzei și identificarea persoanei bănuite de comiterea faptei", au precizat oficialii IPJ Botoșani.

Persoanele care dețin date și informații care ar putea contribui la soluționarea cauzei și identificarea persoanei bănuite sunt rugate să le transmită autorităților competente, price informație relevantă care poate fi de folos în desfășurarea activităților judiciare fiind recompensată de autoritățile cu o sumă de până la 5.000 euro.