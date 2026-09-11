Rata anuală a inflației a scăzut semnificativ în august, la 6,2% de la 8,16% în iulie

Rata anuală a inflaţiei a scăzut, în luna august 2026, până la nivelul de 6,2%. În perioada cuprinsă între august 2025 şi august 2026, cele mai mari creşteri de preţuri s-au înregistrat la categoria Servicii, cu 11,28%. În acelaşi interval de timp, preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 6,36%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 2,62%.

La alimente, cele mai mari majorări de preţuri s-au menţinut şi în acest interval tot la cafea, prețul acesteia majorându-se în ultimul an cu 15,02%. Ouăle se află pe locul secund, cu o creștere a prețurilor de 10,88%, în timp ce carnea de bovine s-a scumpit cu 8,5%. În același interval de timp, laptele de vacă și-a majorat prețul cu 8,31%, uleiul cu 6,36%, iar peştele proaspăt cu 5,62%.

Alte majorări importante de preț la alimente se pot constata la ţuică, rachiuri şi alte băuturi, 5,44%, la peşte şi conserve din peşte, 5,43% şi la miere de albine, 5,34%. Pâinea şi-a majorat preţul cu 5,09%, în vreme ce categoria băuturilor alcoolice a înregistrat o creştere 4,53%.

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În perioada menționată cea mai semnificativă scădere de preţuri a fost la categoria fructelor proaspete (-18,18%), dar şi cartofi s-au vândut cu 15,21% mai ieftin. Alte scăderi s-au înregistrat la legume şi conserve din legume (-8,51%), la mălai (-5,27%) şi la făină (-3,28%).

Dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creşteri din luna august 2026 sunt tot la motorină, 34,61%, și la benzină, 25,49%. Întreaga grupă a combustibililor a avut o creştere de 17,03% în perioada august 2025-august 2026. Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la energia termică (10,7%), la ceasuri, aparate audio-video, articole sportive (8,6%), la detergenţi (6,71%), la tricotaje (6,61%). Energia electrică şi-a majorat preţul cu 1,82% în perioada analizată, după ce în lunile anterioare atinsese niveluri de peste 50%.

Singurele scăderi de prețuri la mărfurile nealimentare

Singurele scăderi de preţuri din această perioadă la categoria mărfurilor nealimentare au fost cele de la gaze, mai ieftine cu 3,44%.

În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în august 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat la chirii, acestea majorându-se cu 39,7%, urmate de tarifele la apă, canal și salubritate, cu 14,12%, şi abonamentele de televiziune, cu 13,2%. Alte creșteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la reparaţii auto, electronice şi lucrări foto (10,81%), la transportul rutier (10,55%), la transportul auto (9,86%) şi la transportul CFR (9,79%).

Tarifele transportului aerian au crescut cu 6,27% comparativ cu august 2025, dar în acest caz se remarcă o creştere de preţuri cu 25,4% față de luna decembrie 2025.