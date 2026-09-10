Un bărbat de 44 de ani din Bistrița a fost reținut, joi, de polițiști după ce ar fi sustras peste 15.000 de lei și 400 de euro din două clinici din municipiu.

A furat peste 15.000 de lei şi 400 de euro din clinici medicale. Bistriţean, prins în Zalău - Sursa: Profimedia

Prima faptă ar fi fostă comisă la data de 3 septembrie, când bărbatul ar fi sustras suma de 2.650 de lei și 400 de euro din recepția unei clinici stomatologice din Bistrița, relatează Agerpres.

Patru zile mai târziu, susțin polițiștii, același bărbat ar fi sustras suma de 12.300 de lei dintr-o zonă administrativă a unui centru medical privat din municipiu.

Suspectul a fost depistat pe raza municipiului Zalău (județul Sălaj), cu sprijinul polițiștilor de acolo, și condus ulterior, pentru audieri, la sediul IPJ Bistrița-Năsăud.

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În baza probatoriului administrat, polițiștii bistrițeni au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, pentru comiterea infracțiunilor de furt și furt calificat.

Bărbatul urmează să fie prezentat magistraților, cu propunere de luare a unei măsuri preventive, iar cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Bistrița, în vederea documentării întregii activități infracționale.