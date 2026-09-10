Un student la Medicină a murit la 25 de ani în urma unui infarct. Cosmin îşi luase licenţa de doar o zi

Avea tot viitorul în faţă, dar un infarct l-a răpit chiar când viaţa lui începea. Cosmin abia şi-a dat licenţa la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara şi s-a dus acasă la părinţi, în Sighetu Marmaţiei, ca să sărbătorească. Nici nu a ajuns bine că s-a simţit rău, a acuzat un stop cardiac, iar medicii chemaţi la faţa locului nu au reuşit să îl salveze. Inima lui s-a oprit pentru totdeauna la 25 de ani.

Cosmin şi-a dat cu o zi înainte licenţa pe care a promovat-o cu media 8.47. A plecat acasă să se bucure de reuşită împreună cu părinţii săi. Seara a mers la un prieten să vadă un meci, a început să simtă că nu este bine şi că va suferi un infarct. Au fost chemate ajutoare, dar pentru tânărul cu ochii luminoşi şi zâmbetul timid a fost prea târziu. Moartea nu a mai avut răbdare.

Vestea morţii i-a şocat pe apropiaţi şi pe foştii lui colegi de facultate. Universitatea de Medicina şi Farmacie „Victor Babeş” din Timisoara a transmis un mesaj de condoleanţe. „Universitatea de Medicina şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara este alături de familia îndoliată a regretatului Cosmin Nicholas Bodran, proaspăt absolvent al Facultăţii de Medicină. Plecarea sa fulgerătoare a lăsat un gol imens în sufletele celor care l-au cunoscut şi apreciat. Transmitem familiei îndoliate sincere condoleanţe şi întreaga noastră compasiune în aceste momente de profundă durere. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

Mesaje de rămas bun

“Dragul meu fin, Cosmin Nicholas. Astăzi îmi este greu să găsesc cuvintele potrivite pentru această despărțire atât de dureroasă și atât de greu de înțeles. La numai 24 de ani, când viața abia își deschidea înaintea ta cele mai frumoase drumuri, Dumnezeu te-a chemat la El.

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Te-am privit cu bucurie și cu mândrie, știind că ai absolvit medicina și că aveai înainte un viitor frumos, în care urma să fii de folos oamenilor și să le alini suferințele. Poate că Dumnezeu a rânduit pentru tine o altă chemare, una pe care noi, cei rămași, nu o putem înțelege acum.

Ca naș, te voi conduce cu lacrimi în ochi și cu sufletul îndurerat. Ca preot, mă rog cu nădejde pentru sufletul tău și îl încredințez iubirii și milei nemărginite a lui Dumnezeu.

Să-ți fie drumul spre veșnicie luminat de Cristos, iar Maica Domnului să te ocrotească în Împărăția Cerurilor.

Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină, iar Mamei tale să-i dăruiască puterea de a purta această cruce grea.

Veșnică să-ți fie pomenirea, dragul meu fin!” “Numai Dumnezeu știe de ce te-a chemat atât de repede la El, Cosmin. Să-ți fie drumul lin, îngerii aproape, iar Maica Sfântă să-ți vegheze ție somnul și mamei tale să-i fie de sprijin și alinare.

Ne pare nespus de rău” “Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Rugăciunile noastre sunt si pentru mama lui Cosmin, chemată să poarte o cruce foarte grea. Da-i Doamne putere și mângâiere”, sunt doar câteva dintre mesaje.