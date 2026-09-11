Acum un an, povestea Teodorei Marcu şoca întreaga ţară. Fostul iubit al tinerei mame de 23 de ani a împuşcat-o în plină stradă, în cartierul Cosmopolis de la marginea Capitalei. Teodora a murit atunci şi, odată cu ea, şi copilul ei nenăscut. Acum, în acelaşi cartier, unde trăiesc peste 17 mii de oameni, un bărbat beat a intrat cu un pistol într-o cafenea. Normal că în tot acel timp, zeci de localnici erau prin zonă - câţiva, inclusiv în interiorul cafenelei. Angajaţii s-au speriat şi, cu gândul la cel mai negru scenariu, au apăsat butonul de panică. Localul a fost înconjurat de poliţişti şi agenţi de pază, care l-au imobilizat pe individ înainte să folosească arma.

Sunt imaginile surprinse în cel mai mare cartier rezidenţial de lângă Bucureşti. Doi indivizi sunt încătuşaţi de agenţi, după un apel la 112. Unul din ei este considerat deosebit de periculos, pentru că ascunde o armă.

Cei doi bărbați stăteau la o masă din această cafenea si consumau alcool, spun martorii. Unuia dintre ei i se vedea un pistol ascuns sub tricou, iar asta i-a speriat pe angajatii din interior, Oamenii au solicitat intervenţia unui echipaj de paza, care acționează in ansamblul imobiliar de la marginea Capitalei. La faţa lotului, a ajuns şi Poliţia.

Radu şi Tudor sunt primii agenţi care au ajuns în cafenea. I-au ţinut de vorbă pe indivizi, până la sosirea poliţiştilor.

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"Erau aşezaţi la masa aceea. Eu am venit aici, aveam spreyul pregatit cu riscurile de a gaza şi alte persoane, dar am zis că dacă încearcă să folosească arma dădeam cu gaze în interior, că atunci îi descurajezi", a spus Emanuel Tudor, agent de pază.

"La fracţiuni de secundă m-am gandit cu colegule meu să-l ţină el de vorbă şi eu să tai plasa de la geam, de la terasă, ca este din plastic, s-o tai, să intru prin ea să intru peste cel cu pistolul", a afirmat Ionuţ Radu, agent de pază.

Cei doi au fost încătuşaţi şi duşi la poliţie pentru audieri. Anchetatorii au stabilit că arma este un pistol cu bile Grand Power, similar ca aspect cu Glock-ul folosit şi de poliţişti. Proiectilele trase cu acest tip de armă pot fi letale, avertizează specialiştii.

"Se pot produce leziuni traumatice care să fie cu un sfârşit tragic. Un astfel de pistol poate fi letal, dacă tragi cu ţeava lipită", a declarat Lucian Petrică, expert criminalist.

Bărbatul avea permis de port armă, dar folosirea pistolului pentru intimidarea celor din jur este strict interzisă, motiv pentru care poliţiştii i-au anulat documentul şi l-au amendat cu 5.000 de lei. Trebuie să predea arma unui armurier. Prietenul individului recunoaşte că acesta obişnuia să umble cu pistolul la el.

"Am băut şi noi două beri. Avea şi el pistolul. Îl purta efectiv pentru auto-apărare, pentru că acolo au mai fost probleme", a spus prietenul bărbatului cu pistol.

În acelaşi cartier, în urmă cu un an, un bărbat şi-a împuşcat fosta iubită în stradă. Tânăra avea 23 de ani, era însărcinată şi a murit în timp ce-ţi ţinea în braţe fetiţa de 3 ani. Criminalul s-a sinucis după câteva ore, în timp ce era vânat de poliţişti.