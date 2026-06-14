LOTO 6/49 duminică 14 iunie 2026. Numerele câştigătoare de azi

Duminică 14 Iunie vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi 11 iunie, Loteria Română a acordat peste 17.000 de câștiguri în valoare totală de peste 1,69 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 31,7 milioane de lei (peste 6 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 7 milioane de lei (peste 1,34 milioane de euro).

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi, 14 iunie

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

Articolul continuă după reclamă

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,30 milioane de lei (peste 630.700 de euro). La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 258.300 de lei (peste 49.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,12 milioane de lei (peste 214.400 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 250.500 de lei (peste 47.800 de euro).

Rezultate LOTO 6 din 49. Ultimele numere câştigătoare

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 28, 30, 10, 24, 40 + 8

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 637876

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 135006

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 6908655

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 12, 6, 36, 32, 40, 10

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 48, 43, 25, 13, 49, 44

La tragerea Loto 6/49, la categoria a ÎI-a, s-au înregistrat cinci câștiguri în valoare de 60.396,33 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție din Reșita, pe bilete.loto.ro, pe aplicația mobilă AmParcat.ro și pe joacă.loto.ro.

La tragerea Joker s-a câștigat premiul de categoria a ÎI-a în valoare de 92.139,48 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Câmpulung, județul Argeș.