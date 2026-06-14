LOTO 6/49 duminică 14 iunie 2026. Numerele câştigătoare de azi
Duminică 14 Iunie vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi 11 iunie, Loteria Română a acordat peste 17.000 de câștiguri în valoare totală de peste 1,69 milioane de lei.
La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 31,7 milioane de lei (peste 6 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 7 milioane de lei (peste 1,34 milioane de euro).
Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi, 14 iunie
- Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:
- Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:
- Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc:
- Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc:
- Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:
- Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:
La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,30 milioane de lei (peste 630.700 de euro). La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 258.300 de lei (peste 49.300 de euro).
La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,12 milioane de lei (peste 214.400 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 250.500 de lei (peste 47.800 de euro).
Rezultate LOTO 6 din 49. Ultimele numere câştigătoare
- Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 28, 30, 10, 24, 40 + 8
- Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 637876
- Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 135006
- Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 6908655
- Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 12, 6, 36, 32, 40, 10
- Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 48, 43, 25, 13, 49, 44
La tragerea Loto 6/49, la categoria a ÎI-a, s-au înregistrat cinci câștiguri în valoare de 60.396,33 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție din Reșita, pe bilete.loto.ro, pe aplicația mobilă AmParcat.ro și pe joacă.loto.ro.
La tragerea Joker s-a câștigat premiul de categoria a ÎI-a în valoare de 92.139,48 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Câmpulung, județul Argeș.