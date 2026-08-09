Am intrat în baza vânătorilor de drone. Pentru prima dată de când piloții români au distrus dronele rusești intrate în spațiul nostru aerian, Armata le-a permis jurnaliștilor să filmeze în Baza 86 Aeriană de la Borcea. Echipa Observator a asistat la un exercițiu de Poliție Aeriană şi a filmat cursa contracronometru care porneşte de la declanşarea alarmei şi până la zborul către zona de pericol.

Din momentul în care s-a dat alerta, piloții au la dispoziție doar câteva minute pentru a ajunge la avion și a ieși pe pistă. Totul se desfășoară contra cronometru: motoarele sunt pornite, aeronavele pregătite, iar misiunea de poliție aeriană începe. Într-o situație reală, fiecare secundă contează.

Un zbor de Poliție Aeriană se poate transforma în orice moment într-o misiune de distrugere a unei drone inamice. Doborârea unei ținte mici, care zboară la joasă înălțime și cu viteză redusă, este însă una dintre cele mai dificile misiuni, pentru că piloții trebuie să evite orice victimă sau distrugere care ar putea apărea la sol.

"Rachetele pe care le folosim sunt printre cele mai performante din lume. Să putem doborî o dronă mică, care zboară cu viteză mică, avem nevoie de condiții care țin de înălțimea dronei, de condiții meteo să o putem vedea, identifica, condițiile de la sol pentru evitarea pagubelor colaterale, toate trebuie să se întâmple în același timp", a explicat comandorul Mihai Marin, pilot F-16.

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3 drone rusești au interceptat și distrus piloții români în 24 de ore, în luna iulie. Simplificarea procedurilor le permite acum militarilor să doboare orice dronă inamică încă de la intrarea în spațiul aerian.

Aproape 50 de avioane F-16 are România, împărțite în trei escadrile, la Borcea, Câmpia Turzii și MK. De aici, de la Borcea, au decolat și aeronavele care au distrus dronele rusești intrate în spațiul nostru aerian.

S-au întors în țară și ultimii piloți români care au asigurat misiuni de Poliție Aeriană în Lituania. 100 de militari și 6 avioane au fost detașați timp de patru luni pe flancul estic al NATO. Piloții noștri au distrus în Estonia o dronă care reprezenta o amenințare pentru spațiul aerian aliat.

"Putem face față tuturor provocărilor, avem capacitatea, puterea de a îndeplini misiunile care ne sunt încredințate, cu siguranță de acolo de unde ele sunt încredințate, se face o repartizare și o alocare corespunzătoare care fac parte din apărarea colectivă", a spus colonelul Marius Robuleț, șef de stat major Baza 86 Aeriană.

Și în România sunt detașați, prin rotație, piloți NATO. În baza de la Mihail Kogălniceanu avem, în acest moment, un contingent de 200 de militari spanioli, detașați cu 7 avioane F-18.