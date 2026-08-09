Fakenews-ul "ambulanţei care fură copii". Şoferul echipajului atacat cu pietre şi topoare ar putea rămâne orb

Un vechi mit urban despre o presupusă "ambulanţă neagră" care răpeşte copii pentru organe a reapărut pe reţelele sociale şi a avut consecinţe cât se poate de reale în judeţul Cluj. Un echipaj medical aflat în misiune a fost atacat cu bâte, topoare şi pietre de mai mulţi localnici, după ce aceştia ar fi asociat autospeciala cu zvonurile răspândite pe TikTok. Şoferul ambulanţei a fost rănit grav la ochi şi a ajuns de urgenţă pe masa de operaţie.

Ambulanţă atacată cu topoare la Cluj din cauza unui fake news

Incidentul a avut loc sâmbătă seara, în comuna Recea-Cristur, din judeţul Cluj. Echipajul medical fusese solicitat pentru un pacient care acuza o stare de rău.

La intrarea în localitate, salvatorii s-ar fi oprit pentru a cere indicaţii. În acel moment, mai mulţi oameni ar fi început să îi filmeze şi să se agite, pe fondul unui fakenews apărut pe TikTok despre o aşa-numită "ambulanţă care fură copii".

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Ambulanţa, blocată în drum spre spital şi atacată cu topoare

Medicii au reuşit să ajungă la pacient, l-au preluat şi au pornit spre spitalul din Dej. Pe drum, însă, ambulanţa ar fi fost blocată de un autoturism.

Mai mulţi indivizi ar fi coborât din maşină şi ar fi început să lovească autospeciala cu bâte şi topoare. Au fost aruncate şi pietre, iar una dintre ele a spart geamul din dreptul şoferului.

Cioburile l-au lovit pe ambulanţier în zona ochiului, însă acesta a reuşit să plece din zonă şi să conducă mai departe.

Potrivit informaţiilor apărute după incident, echipajul ar fi încercat să ceară ajutor prin 112, însă niciun echipaj de poliţie nu ar fi ajuns în acel moment la faţa locului.

Şoferul ambulanţei, operat de urgenţă

Ambulanţierul a reuşit să ajungă până la Cluj-Napoca, unde a fost preluat de medici şi operat de urgenţă.

Cioburile i-au afectat corneea, iar recuperarea ar urma să dureze cel puţin trei luni.

Doar reacţia rapidă a şoferului a făcut ca atacul să nu se transforme într-o tragedie şi mai mare, în condiţiile în care în autospecială se aflau atât cadre medicale, cât şi pacientul transportat spre spital.

De unde vine mitul "ambulanţei negre"

Povestea "ambulanţei negre" nu este nouă. Este un mit urban care a circulat în mai multe ţări din Europa de Est încă din perioada comunistă.

Una dintre cele mai cunoscute versiuni ale legendei s-a răspândit în Cehoslovacia anilor '80. Povestea spunea că o ambulanţă de culoare neagră circula prin oraşe, răpea copii şi le preleva organele, potrivit Radio Prague International.

Mitul a devenit atât de răspândit încât, la vremea respectivă, autorităţile cehoslovace au fost nevoite să îl dezmintă inclusiv la televiziune.

Poveşti asemănătoare au circulat şi în alte state din blocul comunist. În Polonia, de exemplu, legenda nu vorbea despre o ambulanţă, ci despre o "Volga neagră", o maşină despre care copiii erau avertizaţi că ar răpi persoane.

O legendă urbană veche, amplificată acum de reţelele sociale

Etnografii care au studiat fenomenul au arătat că astfel de poveşti nu au avut la bază fapte demonstrate, ci s-au transmis prin zvonuri şi relatări de la o persoană la alta.

Diferenţa este că, dacă în urmă cu câteva decenii asemenea mituri se răspândeau prin viu grai, astăzi reţelele sociale le pot duce în doar câteva ore la un public uriaş.

În cazul din Cluj, un fakenews despre presupuse "ambulanţe care răpesc copii" ar fi contribuit la transformarea unui echipaj medical venit să salveze o viaţă într-o ţintă pentru un grup de oameni înarmaţi cu bâte, topoare şi pietre.