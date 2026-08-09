Un bărbat de 30 de ani din Cluj-Napoca a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru mai multe infracţiuni de înşelăciune. Potrivit poliţiştilor, acesta ar fi încasat bani de la zeci de persoane pentru bilete la un festival, însă cumpărătorii nu ar mai fi primit accesul promis şi nici banii înapoi. Până acum, 30 de persoane au reclamat că au fost păgubite, iar anchetatorii încearcă să stabilească întreaga amploare a cazului.

Patronul unui bar din Cluj, în centrul unui dosar de înşelăciune cu bilete la Untold - Poliţia Română

Potrivit informaţiilor din anchetă, bărbatul, proprietarul unui bar din Cluj-Napoca, ar fi intermediat vânzarea unor bilete pentru Untold. Oamenii ar fi achitat sumele cerute, însă biletele nu le-ar mai fi fost livrate până la începerea festivalului.

30 de persoane au reclamat că au plătit, dar nu au mai primit biletele

Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Cluj - Biroul de Investigaţii Criminale au stabilit că faptele s-ar fi desfăşurat de la începutul anului 2026 şi până pe 7 august.

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În acest interval, bărbatul ar fi indus în eroare 30 de persoane, cărora le-ar fi oferit spre vânzare bilete la festival şi le-ar fi solicitat plata contravalorii acestora.

Deşi tranzacţiile ar fi fost efectuate, cumpărătorii nu ar mai fi primit biletele până la debutul festivalului şi nici nu şi-ar fi recuperat banii, transmite IPJ Cluj.

Numărul real al persoanelor prejudiciate ar putea fi însă mai mare, iar anchetatorii continuă verificările pentru a documenta întreaga activitate.

Percheziţii la domiciliul bărbatului

Pe 8 august, poliţiştii au pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară. În urma verificărilor, au fost ridicate medii de stocare şi alte bunuri considerate relevante pentru anchetă.

În aceeaşi zi, în baza probelor administrate, bărbatul de 30 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale din Cluj-Napoca, sub coordonarea parchetului competent, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale şi dispunerea măsurilor legale.

Bărbatul beneficiază de prezumţia de nevinovăţie pe tot parcursul procesului penal, potrivit legii.