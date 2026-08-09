Vești importante pentru prosumatorii din România. Energia produsă în exces de panourile fotovoltaice nu va mai putea fi folosită doar pentru reducerea facturii la electricitate, ci și pentru plata gazelor naturale. În plus, surplusul va putea acoperi consumul de la o altă locuință aflată pe numele aceluiași proprietar.

"Astăzi avem cât? 51 de kW injectaţi în reţea".

Aurel Furtună şi-a instalat un sistem fotovoltaic de 11 kW, cu baterie de stocare de 15 kW. Încă nu s-a mutat în casa unde a montat panourile, aşa că toată energia merge în reţea.

Reporter: Care e tariful pe care îl primiţi pentru că injectaţi în reţea?

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Aurel Furtună, prosumator: 62 de bani pe kW.

Reporter: Care e preţul pe care vi-l oferă furnizorul de electricitate?

Aurel: 1 leu şi 19 bani.

În curând, surplusul de la prosumatori va putea fi folosit şi pentru alte facturi

"Vor putea să-şi compenseze şi facturile la gaz, din surplusul de energie livrat către reţea. Important e ca prosumatorul să aibă acelaşi furnizor şi pentru gaze naturale şi pentru energie electrică. Cei mai mulţi prosumatori au un surplus de energie pe care îl injectează în reţea", explică George Truşcă, instalator fotovoltaice.

"Acea energie produsă şi dată în reţea ne ajută începând cu iarna aceasta să scădem costurile cu încălzirea. Kilowaţii pe care îi livrăm în reţea în perioada verii vor fi transformaţi în bani şi aşa putem să scădem din factura cu încălzirea de iarnă", spune Adi Vintilă, expert în energie.

În plus, energia suplimentară produsă de panouri va putea acoperi şi consumul de la o altă locuință aflată pe numele aceluiași proprietar.

"Ajută lege asta? O aşteptam de mult! Chiar e ce trebuie. Putem să compensăm, în viitor, cu punctul acela de consum", spune Aurel Furtună, prosumator.

Va mai dura aproximativ două luni până când vom putea compensa facturile de gaze. ANRE trebuie să adopte normele de aplicare, iar furnizorii să își adapteze sistemele informatice. Între timp, numărul prosumatorilor tot creşte. Avem aproape 350 de mii.

"În momentul de faţă, toate sistemele fotovoltaice pe care le instalăm au în componenţa lor şi baterii de stocare din ce în ce mai mari. Cei mai mulţi aleg baterii de 10, 16, 20 kW", explică George Truşcă, instalator fotovoltaice.

120 de mii de prosumatori din România au baterii de stocare. Inclusiv energia injectată din baterii va putea fi folosită la compensarea celorlalte facturi.