Două mașini făcute zob după un accident pe DN6. Un bărbat a murit în urma impactului frontal puternic

Două mașini au fost făcute scrum într-un impact frontal puternic, pe DN 6, în localitatea Armeniș. Un bărbat de 59 de ani a murit, iar alte două persoane au fost rănite. Din primele verificări, polițiștii spun că unul dintre autoturisme ar fi pătruns pe contrasens și s-ar fi izbit frontal de cealaltă mașină.

Două mașini făcute zob după un accident în Caransebeș. Un bărbat a murit în urma impactului frontal puternic

La data de 9 august 2026, în jurul orei 06:40, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Caransebeș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 6, în localitatea Armeniș.

Din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit că, la kilometrul 427, în localitatea Armeniș, un autoturism condus de un bărbat de 36 de ani, care se deplasa din direcția Caransebeș către Orșova, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 59 de ani.

În urma impactului, bărbatul de 59 de ani a decedat și o femeie în vârstă de 45 de ani, pasageră pe locul din dreapta-față în același autoturism, a fost rănită și transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

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Conducătorul auto în vârstă de 36 de ani a fost testat cu privire la consumul de alcool, rezultatul fiind negativ.

În urma accidentului, traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri de deplasare, la acest moment, circulația rutieră fiind reluată.

Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.