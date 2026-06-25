LOTO 6/49 joi 25 iunie 2026. Numerele câştigătoare de azi

Joi, 25 iunie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 21 iunie, Loteria Română a acordat peste 24.450 de câştiguri în valoare totală de peste 3,74 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 34,79 milioane de lei (peste 6,64 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 7,30 milioane de lei (peste 1,39 milioane de euro).

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi, 25 iunie

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

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La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 668.500 de lei (peste 127.600 de euro). La categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 136.000 de lei şi la categoria a III-a reportul este în valoare de peste 45.600 de lei. La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report in valoare de peste 319.200 de lei (peste 60.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 65.400 de lei. La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 280.100 de lei (peste 53.400 de euro).

La tragerea Loto 5/40, s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 1.487.511 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie loto din Bucureşti, sector 3.

Rezultate LOTO 6 din 49. Ultimele numere câştigătoare