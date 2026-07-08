Zbor spre Londra, anulat după ce echipajul s-a îmbătat într-un resort cu o noapte înainte de decolare

Un zbor al companiei British Airways din Barbados către Londra a fost anulat după ce mai mulţi membri ai echipajului au participat la o petrecere într-un complex de lux, unde ar fi consumat mai mult alcool, cu doar câteva ore înainte de decolare. O stewardesă ar fi vomitat în barul hotelului, iar un coleg s-ar fi prăbușit și a fost dus în cameră.

Zbor spre Londra, anulat după ce echipajul s-a îmbătat cu seară înainte într-un resort de lux - Sursa: Profimedia

Potrivit publicaţiei The Sun, o însoţitoare de bord ar fi vomitat în barul hotelului, iar un steward s-ar fi prăbuşit şi a avut nevoie de ajutor pentru a fi dus în cameră. Incidentul s-a petrecut la un resort de aproximativ 500 de lire pe noapte, cunoscut ca destinaţie preferată de cuplurile aflate în luna de miere şi de familii.

Mai mulţi turişti, nemulţumiţi de comportamentul echipajului, au început să îi filmeze. Conform The Sun, membrii echipajului le-ar fi răspuns: "Suntem echipaj British Airways. Şi ce dacă?".

Întregul echipaj programat pentru zborul spre Londra, retras de conducerea companiei

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În urma incidentului, conducerea companiei a decis să retragă întregul echipaj programat să opereze zborul BA254, care urma să decoleze duminică din Bridgetown spre Londra. Până la 336 de pasageri aflaţi la bordul aeronavei Boeing 777-200 au rămas blocaţi în Barbados după anularea cursei.

Surse citate de The Sun susţin că patru membri ai echipajului au fost suspendaţi pe durata anchetei interne. Aceştia s-au întors în Marea Britanie în cursul dimineţii de luni.

Potrivit aceloraşi surse, costurile generate de anularea zborului, relocarea echipajului şi eventualele măsuri suplimentare ar putea ajunge la sute de mii de lire sterline.

British Airways: "Investigăm de urgenţă acest caz"

British Airways a transmis că tratează incidentul cu maximă seriozitate.

"Ne aşteptăm ca membrii echipajului nostru să respecte cele mai înalte standarde de conduită şi investigăm de urgenţă acest caz", a declarat un purtător de cuvânt al companiei.