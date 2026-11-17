Trei români au furat aur şi bijuterii în valoare de 10.000 de euro, dintr-un magazin din Germania.

Spargerea a avut loc în noaptea de duminică, iar cei trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 26 şi 28 de ani au spart vitrina cu un Mercedes.

Toţi cei trei români, prinşi de poliţiştii nemţi

În doar câteva secunde au reuşit să sustragă mai multe obiecte preţioase şi au fugit apoi tot cu un Mercedes. O patrulă de poliţie a observat maşina care gonea pe străzi și a pornit în urmărirea acesteia. Pentru a scăpa de agenţi, românii au abandonat maşina lângă o fermă şi au luat-o la fugă pe jos. Doi dintre ei nu au reuşit să-şi piardă urma şi au fost reţinuţi la scurt timp după jaf, cel de-al treilea ieri, în jurul prânzului.

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Cei trei hoţi români au fost deja prezentaţi unui judecător care i-a anunţat că sunt reţinuţi sub suspiciunea de furt calificat în bandă organizată. O parte din prada cu care reuşieră să fugă a fost recuperată.