Scene de groază au avut loc pe un câmp din județul Buzău. O familie a răpit o tânără de 29 de ani din propria casă, a umilit-o şi a torturat-o cu sare pentru că avea o relaţie cu un bărbat din neamul lor. Una extraconjugală. Planul, menit să pună capăt poveştii de dragoste, a fost gândit chiar de soţia înşelată. Trei dintre agresori au ajuns acum după gratii.

Totul ar fi pornit din cauza unei iubiri interzise. Tânăra de 29 de ani avea o relaţie cu un bărbat din Vrancea, căsătorit și tată a doi copii. Când a aflat, soția înșelată i-a întins o capcană și a pus la cale o răzbunare, împreună fiul ei de 17 ani, soacra și alte trei rude.

O răpire urmată de un coşmar

Scenele ar fi continuat într-un mod greu de imaginat: femeia ar fi fost bătută şi dezbrăcată. indivizii au folosit apoi un ritual cu sare drept tortură. I-au provocat astfel victimei leziuni pentru care a avut nevoie de patru zile de îngrijiri medicale, spun anchetatorii.

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"Ar fi fost ţinută, împotriva voinţei sale, pe un câmp în extravilanul localităţii Valea Râmnicului, împrejurare în care ar fi fost agresată şi deposedată de mai multe bunuri", a declarat Tiberiu Tarcoci, IPJ Buzău.

Cu ultimele puteri, tânara a reuşit să ajungă singură acasă la tatăl ei

Umilită şi fără telefon, tânăra a fost abandonată apoi în mijlocul câmpului. Cu ultimele puteri, a reuşit să ajungă acasă la tatăl ei, de unde a sunat la poliţie.

"Fără cuvinte, o faptă neomenească, nici nu știi cum să o denumeşti. Nu îi numesc oameni, sunt degradații societăţii", a spus un localnic.

"Deplorabilă, fără cuvinte. nu se poate așa ceva. Deja intră în categoria animale", a adăugat altă persoană.

Dintre cei 6 agresori, trei au fost arestaţi pentru lipsire de libertate, tâlhărie și lovire. Restul sunt cercetaţi sub control judiciar.