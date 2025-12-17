La Galaţi, Moş Crăciun cu desaga plină a pornit deja la drum nu cu sania, ci cu un autobuz pregătit special, unde îi așteaptă pe cei mici să le ofere daruri dar şi să facă împreună o plimbare prin oraş. Un traseu magic unde copiii se pot bucura de o atmosferă de poveste, vor primi surprize, vor cânta colinde şi se vor distra alături de Moşul.

Anul acesta, Moș Crăciun a ajuns cu autobuzul la Galați. A venit un pic mai devreme ca să aibă timp să meargă și la ceilalți copii din lume. Moșul este deja în autobuz, iar jos sunt zeci de copii, împreună cu părinții, care așteaptă să se urce și să se plimbe cu autobuzul lui Moș Crăciun.

Este un moment extraordinar pentru cei mici. Cu toții așteaptă să urce în acest autobuz special, să îi cânte colinde Moșului și, cel mai important, să primească cadouri.

Este a treia ediție a acestui eveniment la Galați. Copiii au stat cu privirile ațintite spre direcția din care urma să vină și toată lumea a încercat să urce în autobuz, unde atmosfera va fi una de sărbătoare, cu colinde, povești, aplauze și cadouri.

Autobuzul lui Moș Crăciun circulă miercuri în Galați până la ora 17:30. Fiecare plimbare durează aproximativ 30 de minute.

