Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Magie de sărbători la Galați. Moș Crăciun a venit cu autobuzul și îi plimbă pe cei mici prin oraş

La Galaţi, Moş Crăciun cu desaga plină a pornit deja la drum nu cu sania, ci cu un autobuz pregătit special, unde îi așteaptă pe cei mici să le ofere daruri dar şi să facă împreună o plimbare prin oraş. Un traseu magic unde copiii se pot bucura de o atmosferă de poveste, vor primi surprize, vor cânta colinde şi se vor distra alături de Moşul.

de Adrian Obreja

la 17.12.2025 , 14:13

Anul acesta, Moș Crăciun a ajuns cu autobuzul la Galați. A venit un pic mai devreme ca să aibă timp să meargă și la ceilalți copii din lume. Moșul este deja în autobuz, iar jos sunt zeci de copii, împreună cu părinții, care așteaptă să se urce și să se plimbe cu autobuzul lui Moș Crăciun.

Este un moment extraordinar pentru cei mici. Cu toții așteaptă să urce în acest autobuz special, să îi cânte colinde Moșului și, cel mai important, să primească cadouri.

Este a treia ediție a acestui eveniment la Galați. Copiii au stat cu privirile ațintite spre direcția din care urma să vină și toată lumea a încercat să urce în autobuz, unde atmosfera va fi una de sărbătoare, cu colinde, povești, aplauze și cadouri.

Articolul continuă după reclamă

Autobuzul lui Moș Crăciun circulă miercuri în Galați până la ora 17:30. Fiecare plimbare durează aproximativ 30 de minute.

Adrian Obreja
Adrian Obreja Like
galati sarbatori mos craciun
Înapoi la Homepage
Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident
Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident
Ce buget impresionant s-a investit în Avatar 3. În câte zile intră în cinematrografele din România
Ce buget impresionant s-a investit în Avatar 3. În câte zile intră în cinematrografele din România
Apți pentru AEK! Doi titulari ai Universității Craiova au revenit pentru meciul decisiv din Grecia. Exclusiv
Apți pentru AEK! Doi titulari ai Universității Craiova au revenit pentru meciul decisiv din Grecia. Exclusiv
Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații
Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații
Cum își făceau apariția Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportau unul cu celălalt în public
Cum își făceau apariția Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportau unul cu celălalt în public
Comentarii


Întrebarea zilei
Aveţi dificultăţi la plata facturilor la curent şi gaze?
Observator » Evenimente » Magie de sărbători la Galați. Moș Crăciun a venit cu autobuzul și îi plimbă pe cei mici prin oraş