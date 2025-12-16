Video Carambol pe şoseaua dig Galați-Brăila. Patru mașini avariate din cauza nepăstrării distanței
Un accident rutier în lanţ a avut loc azi de dimineaţă pe şoseaua dig de pe malul Dunării, care leagă Galaţi de Brăila.
Patru maşini s-au ciocnit cu putere, până au ajuns, practic, unele peste altele. Din fericire nimeni nu a fost rănit grav.
Doar unul dintre şoferii implicaţi a cerut asistenţă medicală, însă starea lui este bună. Potrivit poliţiştilor, accidentul a fost provocat de nepăstrarea distanţei între maşini. Şoferul care a provocat carambolul a fost amendat cu 810 lei şi a primit penalizare 3 puncte.
