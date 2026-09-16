Accident extrem de grav în judeţul Alba! Un adolescent de 15 ani a făcut prăpăd pe şosea! Băiatul a consumat alcool, a furat o maşină şi a plecat într-o cursă nebună. La doar câţiva kilometri, tânărul a pierdut controlul volanului şi s-a izbit de gardul unei gospodării. Impactul a fost atât de puternic încât maşina s-a răsturnat, iar mai apoi a luat foc. Doar o minune a făcut ca băiatul să iasă în viaţă din autoturism.

Prăpăd! Asta a făcut pe o şosea din Sebeş adolescentul de 15 ani, care a bifat toate infracţiunile posibile în doar câteva zeci de minute. După ce a consumat alcool, deşi este evident că nu avea permis de conducere, băiatul a furat prima maşina care i-a ieşit în cale şi a plecat într-o cursă nebună. Nu a durat mult pentru că a pierdut controlul volanului.

Reporter: A intrat cu maşina în gard?

Martor: Păi ce se vede aici, noi nu ştim, n-am fost de faţă. Vă daţi seama ce viteză a avut de a putut să intre să facă aşa minuni.

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Reporter: Dar aţi auzit gălăgie, bubuitură?

Martor: Nu, era dimineaţa la 5 fără ceva, doar că am auzit explozia şi am venit să vedem despre ce e vorba.

În urma impactului extrem de violent, maşina s-a răsturnat, iar imediat a fost curpinsă de flăcări.

"O bubuitură, şi când am venit era foc aici, ardea maşina. Stâlpul era dat jos".

"Când am venit noi am sunat la poliţie, au venit pompierii, au descarcerat tot, dar nu era nimeni", spun vecinii.

Printr-o minune, adolescentul a reuşit să scape cu viaţă şi să fugă de la faţa locului.

"La scurt timp, minorul a fost identificat de către poliţişti la domiciliul său, fiind testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,28 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea aceştia au constatat că nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule", spune Mădălina Crişan, purtător de cuvânt IPJ Alba.

Băiatul a fost reţinut acum pentru 24 de ore, iar astăzi urmează să fie prezentat în faţa magistraţilor cu propunere de arestare preventivă.