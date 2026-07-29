O autospecială a IPJ Ilfov, care avea în funcţiune semnalele luminoase, a intrat în coliziune miercuri cu un autoturism care se deplasa pe Strada Barbu Văcărescu din Capitală.

Maşină de poliţie aflată în misiune, lovită în Capitală de alt autoturism. Cum s-a produs accidentul - InfoTrafic Bucureşti-Ilfov

"La data de 29 iulie, în jurul orei 14:00, Brigada Rutieră a fost sesizată, prin apel la 112, cu privire la producerea unui accident de circulaţie la intersecţia dintre Şos. Ştefan cel Mare şi Str. Barbu Văcărescu. Din primele verificări efectuate la faţa locului a reieşit că o autospecială de poliţie din cadrul IPJ Ilfov, care avea în funcţiune semnalele luminoase, se deplasa pe Şos. Ştefan cel Mare, dinspre Piaţa Obor către Calea Floreasca. La intersecţia cu Str. Barbu Văcărescu, în împrejurări ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, aceasta a intrat în coliziune cu un autoturism care se deplasa pe Str. Barbu Văcărescu", a informat Brigada Rutieră.

Circulaţia tramvaielor pe Şoseaua Ştefan cel Mare este restricţionată pe ambele sensuri

În urma accidentului au rezultat exclusiv pagube materiale. Conducătorii celor două autovehicule au fost testaţi cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

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Ca urmare a producerii accidentului rutier, circulaţia tramvaielor pe Şoseaua Ştefan cel Mare este restricţionată pe ambele sensuri de deplasare.