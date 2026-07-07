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Nou caz de hărțuire la UBB. Profesor de la Teatru, acuzat că ar fi abuzat și ar fi făcut avansuri studentelor

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Alex Prunean | Timp citire: 2 minute
Publicat la 07.07.2026, 13:45 | Modificat la 07.07.2026, 13:45

Un profesor de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca este subiectul unui scandal după ce a fost acuzat de mai multe studente că le-a hărțuit. Cadrul didactic ar fi avut numeroase derapaje până când tinerele şi-au făcut curaj şi au dezvăluit totul. Se pare că profesorul le abuza pe studente, făcea remarci legate de aspectul fizic și le fotografia și filma fără acordul lor.

Cazul a fost făcut public de o organizație care reprezintă studenții din UBB, nemulțumiți de măsurile disciplinare mult prea blânde pe care universitatea le-a luat. Conform acestora, mai multe studente din cadrul Facultății de Teatru și Film s-au plâns că un cadru didactic a avut în repetate rânduri comportamente abuzive și repugnante la adresa lor.

Mai exact, spun fetele, profesorul a făcut în mod constant comentarii despre viața personală și romantică a studentelor, a adresat remarci despre aspectul lor fizic și a încercat să creeze o apropiere personală, mai mult decât o simplă relație dintre student și profesor. Studentele au mai relatat situații în care profesorul a insistat să se întâlnească în afara cadrului academic, le-a făcut avansuri și le-ar fi atins fără consimțământul lor.

Organizația studențească din cadrul UBB a sesizat Comisia de Etică încă de la începutul anului universitar iar decizia a fost sancționarea cadrului didactic în cauză prin suspendarea pentru o perioadă de 5 ani a dreptului de a se înscrie la concursuri pentru ocuparea unei funcții didactice superioare sau a unei funcții de conducere, precum și de a face parte din comisii de concurs.

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Reprezentanții studentelor spun că situația încă se menține, chiar și după un an universitar, și cer o pedeapsă mult mai aspră, chiar scoaterea de la catedră a profesorului respectiv. Până acum, reprezentanții Universității Babeș-Bolyai nu au comentat situația.

Alex Prunean
Alex Prunean
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