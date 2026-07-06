Cu siguranță că mulți ați pățit-o, dar puțini v-ați întrebat: De ce? Se știe: când afară e ca-n cuptor, pofta de mâncare o ia la fugă. Și nu-i doar o impresie. În creier chiar se declanșează niște procese chimice. Cât despre cei mici, ei nici setea n-o simt pe caniculă, așa că e important să le dăm apă, chiar dacă nu ne-o cer.

E caniculă şi aveţi zero poftă de mâncare? Înseamnă că organismul a intrat în modul de supraviețuire. Atunci când temperatura crește foarte mult, creierul se concentrează să mențină temperatura corpului la 37 de grade Celsius și lasă în plan secund alte nevoi, cum este și nevoia de hrană.

"Este rolul hipotalamusului. Aici este zona din creier care integrează toate senzațiile de foame, de sete, de temperaturi mici, mari. Producem vasodilatație periferică, ca prin transpirație să pierdem căldura. Organismul se încălzește în timpul digestiei și atunci automat hipotalamusul începe să regleze toate fenomenele astea. Scade senzația de foame, crește senzația de sete, sunt centrii care sunt de vecinătate.", explică Dan Şuiaga, neurochirurg.

"Nu, nu simt foame. Nu simțiţi foame? Lichide, multe. Nu cunosc detaliile.", spune o femeie.

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"Când este căldură dispare senzația de foame și este numai sete.", adaugă o altă femeie.

În cazul copiilor lucrurile stau puţin diferit şi este nevoie de atenţie.

"Trebuie să ținem cont că la copil față de adult, centrul foamei și centrul setei sunt destul de apropiate și ele nu sunt foarte bine dezvoltate. Așa copilul nu-și dă seama. dacă este foame sau sete. Pentru asta noi trebuie să suplimentăm alimentația copilului, în primul rând cu apă, pe perioada caniculară.", precizează Camelia Păun, pediatru.

"Multă apă, undeva la un litru și jumate pe zi. În permanență am apă cu mine pentru el. Când termină apa, îi iau alta.", adaugă o mamă.

"Bea destul de mult, cred că un litru și jumătate.", spune o altă femeie.

Cantitatea de apă necesară pentru a nu se ajunge la deshidratare se calculează în funcție de greutate. Consumul se raportează la 40 de mililitri de apă pentru fiecare kilogram, iar pe caniculă aportul trebuie să fie chiar mai mare.